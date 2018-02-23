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Fi Çi 10. final bölümü bugün var mı yok mu? Duru ile Can...

Merakla beklenen Fi Çi'nin 10. son final bölümü bugün var mı yok mu? Fi Çi severlerinin meraklı bekleyişi sürüyor. Herkes Fi Çi'nin 10. final yeni bölüm fragmanını beklerken Puhu TV'den Fi Macerası Deniz bölümü yayınlandı. Deniz karakterini canlandıran Mehmet Günsur, dizi ve karakteriyle ilgili düşüncelerini kameralar önünde anlattı. Peki Fi Çi final bölümü ne zaman? Açıklama geldi mi...
 

23 Şubat 2018, Cuma 17:52
Fi Çi 10. final bölümü bugün var mı yok mu? Duru ile Can...
İnternet mecrasında en çok izlenen dizilerden biri olan ve alışkan olduğumuz senaryonun dışında bir hikayesi olan Fi Çi final yapıyor. Fi Çi Pi kitaplarından diziye uyarlanan Fi Çi'nin 10. final bölümü bugün var mı yok mu merak edilmeye başladı. 9. bölümünde Duru'nun kurtuluşunu Can Manay'ın ise bitilşini izlemiştik. Can Manay cinayet şüphelisi olarak her yerde aranırken o Duru'nun peşinden gidiyordu. Duru ise eski sevgilisi Deniz'in yanına sığınmıştı. Afife balesinin baş dansçısı olmaya hak kazanan Duru sahnesinde Can Manay'ı görecek mi? Can son bölümde polislere yakalanacak mı? Hapishaneye girecek mi? Tüm sorular akıllarda kaldı. Fi Çi final bölümünü Puhu TV'den beklerken dijital kanal Fi Macerası Deniz bölümü yayınlandı. 


Fİ Çİ 10. FİNAL BÖLÜMÜ BUGÜN VAR MI?

Fi Çi 10. bölümü bugün yayınlanmayacak. Puhu TV final sahnesi yerine Fi Macerası Deniz bölümünü yayınladı. Yeni bölümü izlemek için linki tıklayın.

Fİ MACERASI DENİZ İZLEMEK İÇİN TIKLA


Fİ Çİ 10. BÖLÜM FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Azra Kohen'in Fi Çi Pi kitaplarından uyarlanan Fi'nin Çi sezonun 10. bölümü yani final bölümü gelecek hafta yayınlanacağı tahmin ediliyor. 





Fİ Çİ 9. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Sadık Murat Korhan'ın helikopter kazasında öldüğü haberi gelince izleyenler adeta büyük bir şok yaşamıştı. Daha sonra ölmediği ortaya çıktı ve Can Manay'ı bitirme girişimine girildi. Duru ise bir taraftan Can'dan kurtulmayı başardı. Ayağı alçıya alınan ve bir daha dans edemeyeceğini söyleyen Can Manay'dan Duru alçısını kırarak kaçmayı başardı. Her defasında Manay'a yakalanan Duru, çareyi annesinin yanına gitmekte buldu fakat hiç beklemeyeceği bir olayla karşılaştı. Annesi Duru'yu istemeye istemeye eve davet etti ve annesi eşine Duru'nun yeğeni olduğunu söyleyince Duru'da bütün ipler koptu ve evi terk edip eski aşkı Deniz'in yanına gitti. Öte yandan Özge Egeli'ye Sadık Murat Korhan tarafından gönderilen fidanın altında Can'ın Billur'u öldürdüğü güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cd çıktı. Bipolar teşhisi konululan Özge Egeli hiç beklemeden soluğu Adliye Srayı'nda aldı ve görüntüleri savcılığa teslim etti. Bir taraftan da görüntüleri basına sızdırmayı başardı. Ünlü psikolog Can Manay artık bir cinayet zanlısı olarak aranıyordu.

Daha sonra dizide izleyicinin nefesini kesen bir sahne daha yayınlandı. Çi'nin 9. bölümünün sonlarında 1 ay sonrası gösterildi. Can Manay kaçak dolaşıyor ve Duru'yu her yerde takip ediyordu. Son olarak Duru'nun başrol oynadığı Afife balesinin afişini gördü. Can Manay'ın üzüntüden saçlarının ve sakallarının beyazladığını da görmüş olduk. Bakalım 10. bölümde neler olacak. Çi hayranları tüm heyecanıyla bekliyor... Hatırladığınız üzere Çi'nin 8. bölümünde psikolog Eti intihar etmişti. İntiharın ardından Eti'nin avukatı Bilge'nin kapısını çalar ve Eti'den önemli bir haber getirir. Eti tüm mal varlığını Bilge'ye bırakmıştır.  Duru Durulay yaşadığı tüm zorluklara rağmen dansı bırakmayarak Afife oyunun başrolünde kalmayı başardı. 9. bölümde bunun sürprizini gördük.

Fİ Macerası Deniz bölümü yayınlandı! Fi Çi finalFİ Macerası Deniz bölümü yayınlandı! Fi Çi final
 


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