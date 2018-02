Fi Çi 10. final bölümü bugün var mı yok mu? Duru ile Can...

Fİ Macerası Deniz bölümü yayınlandı! Fi Çi final

Büşra Kamış

İnternet mecrasında en çok izlenen dizilerden biri olan ve alışkan olduğumuz senaryonun dışında bir hikayesi olanyapıyor. Fi Çi Pi kitaplarından diziye uyarlananmerak edilmeye başladı.münde Duru'nun kurtuluşunu Can Manay'ın ise bitilşini izlemiştik. Can Manay cinayet şüphelisi olarak her yerde aranırken o Duru'nun peşinden gidiyordu. Duru ise eski sevgilisi Deniz'in yanına sığınmıştı. Afife balesinin baş dansçısı olmaya hak kazanan Duru sahnesinde Can Manay'ı görecek mi? Can son bölümde polislere yakalanacak mı? Hapishaneye girecek mi? Tüm sorular akıllarda kaldı. Fi Çi final bölümünü'den beklerken dijital kanalbölümü yayınlandı.Fi Çi 10. bölümü bugün yayınlanmayacak. Puhu TV final sahnesi yerine Fi Macerası Deniz bölümünü yayınladı. Yeni bölümü izlemek için linki tıklayın.Azra Kohen'in Fi Çi Pi kitaplarından uyarlanan Fi'nin Çi sezonun 10. bölümü yani final bölümü gelecek hafta yayınlanacağı tahmin ediliyor.Sadık Murat Korhan'ın helikopter kazasında öldüğü haberi gelince izleyenler adeta büyük bir şok yaşamıştı. Daha sonra ölmediği ortaya çıktı ve Can Manay'ı bitirme girişimine girildi. Duru ise bir taraftan Can'dan kurtulmayı başardı. Ayağı alçıya alınan ve bir daha dans edemeyeceğini söyleyen Can Manay'dan Duru alçısını kırarak kaçmayı başardı. Her defasında Manay'a yakalanan Duru, çareyi annesinin yanına gitmekte buldu fakat hiç beklemeyeceği bir olayla karşılaştı. Annesi Duru'yu istemeye istemeye eve davet etti ve annesi eşine Duru'nun yeğeni olduğunu söyleyince Duru'da bütün ipler koptu ve evi terk edip eski aşkı Deniz'in yanına gitti. Öte yandan Özge Egeli'ye Sadık Murat Korhan tarafından gönderilen fidanın altında Can'ın Billur'u öldürdüğü güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cd çıktı. Bipolar teşhisi konululan Özge Egeli hiç beklemeden soluğu Adliye Srayı'nda aldı ve görüntüleri savcılığa teslim etti. Bir taraftan da görüntüleri basına sızdırmayı başardı. Ünlü psikolog Can Manay artık bir cinayet zanlısı olarak aranıyordu.Daha sonra dizide izleyicinin nefesini kesen bir sahne daha yayınlandı. Çi'nin 9. bölümünün sonlarında 1 ay sonrası gösterildi. Can Manay kaçak dolaşıyor ve Duru'yu her yerde takip ediyordu. Son olarak Duru'nun başrol oynadığı Afife balesinin afişini gördü. Can Manay'ın üzüntüden saçlarının ve sakallarının beyazladığını da görmüş olduk. Bakalım 10. bölümde neler olacak. Çi hayranları tüm heyecanıyla bekliyor... Hatırladığınız üzere Çi'nin 8. bölümünde psikolog Eti intihar etmişti. İntiharın ardından Eti'nin avukatı Bilge'nin kapısını çalar ve Eti'den önemli bir haber getirir. Eti tüm mal varlığını Bilge'ye bırakmıştır. Duru Durulay yaşadığı tüm zorluklara rağmen dansı bırakmayarak Afife oyunun başrolünde kalmayı başardı. 9. bölümde bunun sürprizini gördük.