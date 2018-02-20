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Fİ Çİ 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Can Manay'a ne oldu

Puhu TV'de yayınlanan ve Türkiye'de en çok izlenen internet dizilerden biri olan Fi Çi'nin Cuma günü nefes kesen 9. bölümü yayınlandı. Finale son bir bölüm kalan Çi'nin 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yayınlanmadı mı? sorusu merak konusu oldu. Can Manay cinayet şüphelisi olarak her yerde aranıyordu. Manay hapishaneye girecek mi? Can Manay polisler tarafından yakalandı mı? Her bölümüyle izleyenleri adeta büyük bir heyecana kaptıran Fi'nin Çi 10. bölümü ve son ayrıntıları posta.com.tr'de olacak.
 

20 Şubat 2018, Salı 17:08
Fİ Çİ 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Can Manay'a ne oldu
Çİ 10. bölüm fragmanı tüm heyecanıyla bekleniyor... Güçlü kadrosuyla yüksek izlenme oranlarına sahip olan Fi Çi'nin 9. bölümü Cuma günü ekranlara geldi. Dizinin bitmesinin ardından 10. bölüm fragmanı da merak konusu oldu ve yayınlandı mı yayınlanmadı mı soruları ve final bölümü ne zaman diye artmaya başladı. Çi'n,in son bölümünde Sadık Murat Korhan'ın helikopter kazasında öldüğü haberi gelince izleyenler adeta büyük bir şok yaşamıştı. Daha sonra ölmediği ortaya çıktı ve Can Manay'ı bitirme girişimine girildi. Duru ise bir taraftan Can'dan kurtulmayı başardı. Ayağı alçıya alınan ve bir daha dans edemeyeceğini söyleyen Can Manay'dan Duru alçısını kırarak kaçmayı başardı. Her defasında Manay'a yakalanan Duru, çareyi annesinin yanına gitmekte buldu fakat hiç beklemeyeceği bir olayla karşılaştı. Annesi Duru'yu istemeye istemeye eve davet etti ve annesi eşine Duru'nun yeğeni olduğunu söyleyince Duru'da bütün ipler koptu ve evi terk edip eski aşkı Deniz'in yanına gitti.

Fİ Çİ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenen Çi'nin 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır. 9. bölümü kaçıranlar yada tekrar izlemek isteyenler için linki aşağıdadır. Haber sayfamızdan linki tıklayarak kesintisiz yüksek kalitede izleyebilirsiniz. 

Çİ 9. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? TARİHİ

Fi Çi Pi kitaplarının yazarı Azra Kohen'in kendi merkezinden çıktığı için amacına hizmet etmediği için devam etmesinin bir anlamı yok diyerek Çi sezonunda final yapma kararı verilmesi üzerine 10. bölüm final bölümü olarak netleştirildi. Fi Çi bitiyor ama başrol karakterleri Duru, Can ve Deniz'in maceraları adında bölümler yayınlanmaya başlayacak. İlk olarak Duru karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'dan başlandı. Sarıkaya Duru'yu oynarken neler hissettiğini dizi hakkındaki düşüncelerini kamera karşısında dile getirdi. 

CAN MANAY CİNAYETTEN ARANIYOR

Öte yandan Özge Egeli'ye Sadık Murat Korhan tarafından gönderilen fidanın altında Can'ın Billur'u öldürdüğü güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cd çıktı. Bipolar teşhisi konululan Özge Egeli hiç beklemeden soluğu Adliye Srayı'nda aldı ve görüntüleri savcılığa teslim etti. Bir taraftan da görüntüleri basına sızdırmayı başardı. Ünlü psikolog Can Manay artık bir cinayet zanlısı olarak aranıyordu.

Daha sonra dizide izleyicinin nefesini kesen bir sahne daha yayınlandı. Çi'nin 9. bölümünün sonlarında 1 ay sonrası gösterildi. Can Manay kaçak dolaşıyor ve Duru'yu her yerde takip ediyordu. Son olarak Duru'nun başrol oynadığı Afife balesinin afişini gördü. Can Manay'ın üzüntüden saçlarının ve sakallarının beyazladığını da görmüş olduk. Bakalım 10. bölümde neler olacak. Çi hayranları tüm heyecanıyla bekliyor...

BİLGE'YE MİRAS KALDI

Hatırladığınız üzere Çi'nin 8. bölümünde psikolog Eti intihar etmişti. İntiharın ardından Eti'nin avukatı Bilge'nin kapısını çalar ve Eti'den önemli bir haber getirir. Eti tüm mal varlığını Bilge'ye bırakmıştır. 



DURU AFİFE BALESİ'NİN BAŞROL OYUNCUSU

Duru Durulay yaşadığı tüm zorluklara rağmen dansı bırakmayarak Afife oyunun başrolünde kalmayı başardı. 9. bölümde bunun sürprizini gördük.

 


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