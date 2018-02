Fİ Çİ 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Can Manay'a ne oldu

Büşra Kamış

tüm heyecanıyla bekleniyor... Güçlü kadrosuyla yüksek izlenme oranlarına sahip olanCuma günü ekranlara geldi. Dizinin bitmesinin ardındanda merak konusu oldu veyayınlanmadı mı soruları vediye artmaya başladı.'n,innde Sadık Murat Korhan'ın helikopter kazasında öldüğü haberi gelince izleyenler adeta büyük bir şok yaşamıştı. Daha sonra ölmediği ortaya çıktı ve'ı bitirme girişimine girildi.ise bir taraftan Can'dan kurtulmayı başardı. Ayağı alçıya alınan ve bir daha dans edemeyeceğini söyleyen Can Manay'dan Duru alçısını kırarak kaçmayı başardı. Her defasında Manay'a yakalanan Duru, çareyi annesinin yanına gitmekte buldu fakat hiç beklemeyeceği bir olayla karşılaştı. Annesi Duru'yu istemeye istemeye eve davet etti ve annesi eşine Duru'nun yeğeni olduğunu söyleyince Duru'da bütün ipler koptu ve evi terk edip eski aşkı Deniz'in yanına gitti.Yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenen Çi'nin 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır. 9. bölümü kaçıranlar yada tekrar izlemek isteyenler için linki aşağıdadır. Haber sayfamızdan linki tıklayarak kesintisiz yüksek kalitede izleyebilirsiniz.Fi Çi Pi kitaplarının yazarı Azra Kohen'in kendi merkezinden çıktığı için amacına hizmet etmediği için devam etmesinin bir anlamı yok diyerek Çi sezonunda final yapma kararı verilmesi üzerine 10. bölüm final bölümü olarak netleştirildi. Fi Çi bitiyor ama başrol karakterleri Duru, Can ve Deniz'in maceraları adında bölümler yayınlanmaya başlayacak. İlk olarak Duru karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'dan başlandı. Sarıkaya Duru'yu oynarken neler hissettiğini dizi hakkındaki düşüncelerini kamera karşısında dile getirdi.Öte yandan Özge Egeli'ye Sadık Murat Korhan tarafından gönderilen fidanın altında Can'ın Billur'u öldürdüğü güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cd çıktı. Bipolar teşhisi konululan Özge Egeli hiç beklemeden soluğu Adliye Srayı'nda aldı ve görüntüleri savcılığa teslim etti. Bir taraftan da görüntüleri basına sızdırmayı başardı. Ünlü psikolog Can Manay artık bir cinayet zanlısı olarak aranıyordu.Daha sonra dizide izleyicinin nefesini kesen bir sahne daha yayınlandı. Çi'nin 9. bölümünün sonlarında 1 ay sonrası gösterildi. Can Manay kaçak dolaşıyor ve Duru'yu her yerde takip ediyordu. Son olarak Duru'nun başrol oynadığı Afife balesinin afişini gördü. Can Manay'ın üzüntüden saçlarının ve sakallarının beyazladığını da görmüş olduk. Bakalım 10. bölümde neler olacak. Çi hayranları tüm heyecanıyla bekliyor...Hatırladığınız üzere Çi'nin 8. bölümünde psikolog Eti intihar etmişti. İntiharın ardından Eti'nin avukatı Bilge'nin kapısını çalar ve Eti'den önemli bir haber getirir. Eti tüm mal varlığını Bilge'ye bırakmıştır.Duru Durulay yaşadığı tüm zorluklara rağmen dansı bırakmayarak Afife oyunun başrolünde kalmayı başardı. 9. bölümde bunun sürprizini gördük.