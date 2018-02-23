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Fİ Çİ 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Final sahnesi geldi

Puhu TV'de yayınlanan ve Türkiye'de en çok izlenen internet dizilerden biri olan Fİ Çİ'nin Cuma günü nefes kesen 9. bölümü yayınlandı. Finale son bir bölüm kalan Çi'nin 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yayınlanmadı mı? sorusu merak konusu oldu. Can Manay cinayet şüphelisi olarak her yerde aranıyor. Manay hapishaneye girecek mi? Her bölümüyle izleyenleri adeta büyük bir heyecana kaptıran Fi'nin Çi 10. bölüm final fragmanını beklerken Fi Macerası Deniz bölümü geldi. İşte o sahne...

23 Şubat 2018, Cuma 17:28
Fİ Çİ 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Final sahnesi geldi
Çİ 10. bölüm fragmanı tüm heyecanıyla bekleniyor... Güçlü kadrosuyla yüksek izlenme oranlarına sahip olan Fi Çi'nin 9. bölümü Cuma günü ekranlara geldi. Dizinin bitmesinin ardından 10. bölüm fragmanı da merak konusu oldu ve yayınlandı mı yayınlanmadı mı soruları ve final bölümü ne zaman diye artmaya başladı. Çi'n,in son bölümünde Sadık Murat Korhan'ın helikopter kazasında öldüğü haberi gelince izleyenler adeta büyük bir şok yaşamıştı. Daha sonra ölmediği ortaya çıktı ve Can Manay'ı bitirme girişimine girildi. Duru ise bir taraftan Can'dan kurtulmayı başardı. Ayağı alçıya alınan ve bir daha dans edemeyeceğini söyleyen Can Manay'dan Duru alçısını kırarak kaçmayı başardı. Her defasında Manay'a yakalanan Duru, çareyi annesinin yanına gitmekte buldu fakat hiç beklemeyeceği bir olayla karşılaştı. Annesi Duru'yu istemeye istemeye eve davet etti ve annesi eşine Duru'nun yeğeni olduğunu söyleyince Duru'da bütün ipler koptu ve evi terk edip eski aşkı Deniz'in yanına gitti.

Fİ Çİ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenen Çi'nin 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır. Herkes Fi Çi'nin final bölümünün fragmanını beklerken Puhu TV'den Fi Macerası Deniz bölümü geldi. İzlemek isteyenler için haber linki aşağıdadır. 

Fİ Macerası Deniz bölümü yayınlandı! Fi Çi finalFİ Macerası Deniz bölümü yayınlandı! Fi Çi final

Çİ 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çi'nin 10. bölümünün yayın tarihi henüz belli olmadı. Yayın tarihi netleşir netleşmez sizlerle paylaşacağız.

Çİ 9. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? TARİHİ

Fi Çi Pi kitaplarının yazarı Azra Kohen'in kendi merkezinden çıktığı için amacına hizmet etmediği için devam etmesinin bir anlamı yok diyerek Çi sezonunda final yapma kararı verilmesi üzerine 10. bölüm final bölümü olarak netleştirildi. Fi Çi bitiyor ama başrol karakterleri Duru, Can ve Deniz'in maceraları adında bölümler yayınlanmaya başlayacak. İlk olarak Duru karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'dan başlandı. Sarıkaya Duru'yu oynarken neler hissettiğini dizi hakkındaki düşüncelerini kamera karşısında dile getirdi. 

CAN MANAY CİNAYETTEN ARANIYOR

Öte yandan Özge Egeli'ye Sadık Murat Korhan tarafından gönderilen fidanın altında Can'ın Billur'u öldürdüğü güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cd çıktı. Bipolar teşhisi konululan Özge Egeli hiç beklemeden soluğu Adliye Srayı'nda aldı ve görüntüleri savcılığa teslim etti. Bir taraftan da görüntüleri basına sızdırmayı başardı. Ünlü psikolog Can Manay artık bir cinayet zanlısı olarak aranıyordu.

Daha sonra dizide izleyicinin nefesini kesen bir sahne daha yayınlandı. Çi'nin 9. bölümünün sonlarında 1 ay sonrası gösterildi. Can Manay kaçak dolaşıyor ve Duru'yu her yerde takip ediyordu. Son olarak Duru'nun başrol oynadığı Afife balesinin afişini gördü. Can Manay'ın üzüntüden saçlarının ve sakallarının beyazladığını da görmüş olduk. Bakalım 10. bölümde neler olacak. Çi hayranları tüm heyecanıyla bekliyor...

BİLGE'YE MİRAS KALDI

Hatırladığınız üzere Çi'nin 8. bölümünde psikolog Eti intihar etmişti. İntiharın ardından Eti'nin avukatı Bilge'nin kapısını çalar ve Eti'den önemli bir haber getirir. Eti tüm mal varlığını Bilge'ye bırakmıştır. 



DURU AFİFE BALESİ'NİN BAŞROL OYUNCUSU

Duru Durulay yaşadığı tüm zorluklara rağmen dansı bırakmayarak Afife oyunun başrolünde kalmayı başardı. 9. bölümde bunun sürprizini gördük.

 


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