Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fi Çi yeni bölüm ne zaman?

Türkiye'nin ilk internet dizilerinden Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanı geldi. Fi Çi yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt verdi. İşte yakında final yapması beklenen Fi Çi dizisi hakkında son gelişmeler 

27 Ocak 2018, Cumartesi 08:14
Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fi Çi yeni bölüm ne zaman?
Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanı geldi! Başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Osman Sonant, Tülay Günal’ın yer aldığı Fi Çi her bölümü ile sevenlerini ekranlara kilitliyor. Finale geri sayım yapan Fi Çi dizisinin yeni fragmanı büyük merak uyandırdı.

İşte nefes kesen sahnelerle Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanı…



Geçmişin hayaletleri gerçekten kaçanlara yetişebilecek mi? Fi Çi yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Gizemli Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanında Can Manay ambulanslarla birlikte görülüyor.Toprağa gömülen kimin cesedi? Duru, kaçıyor. Özge soruyor “Bu kadar kötü insan nasıl olabiliyor?” Peki Fi Çi yeni bölümde neler olacak? Fi Çi 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?


Fi Çi 8. yeni bölüm 2 Şubat’ta Puhu TV’de yayınlanacak. Dizinin saati ise henüz belli değil.

Ozan Güven: 'Ben Can Manay’ım' diye bağırdımOzan Güven: 'Ben Can Manay’ım' diye bağırdım
Fi'nin 2.sezonu Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurduFi'nin 2.sezonu Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurdu
Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Erkan Petekkaya sigortadan para almayacak

Erkan Petekkaya sigortadan para almayacak
Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu

Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu
Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 14. bölüm fragmanı

'Bez Bebek'in Zeynep'i şimdi ne yapıyor? (Yeliz Tektaş kimdir?)

'Bez Bebek'in Zeynep'i şimdi ne yapıyor? (Yeliz Tektaş kimdir?)
Çapa Tıp’ın yıldızı: Berika Demir

Çapa Tıp’ın yıldızı: Berika Demir
Güzel haberi böyle verdi: Kızımız olacak

Güzel haberi böyle verdi: Kızımız olacak
Çağla Şıkel: 'Paran mı bitti?' diye sordular

Çağla Şıkel: 'Paran mı bitti?' diye sordular
İstanbullu Gelin'in Adem'i Fırat Tanış'ın eşini gördünüz mü? (İşte ünlülerin hiç bilinmeyen eşleri)

İstanbullu Gelin'in Adem'i Fırat Tanış'ın eşini gördünüz mü? (İşte ünlülerin hiç bilinmeyen eşleri)
Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı

Sıla'dan flaş Ahmet Kural cevabı
Soğuk havadan sıkılan Georgia Harrison soluğu Dubai'de aldı

Soğuk havadan sıkılan Georgia Harrison soluğu Dubai'de aldı
İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı yayınlandı (Konaktan taşınıyoruz)

İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı yayınlandı (Konaktan taşınıyoruz)