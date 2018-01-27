Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fi Çi yeni bölüm ne zaman?

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ozan Güven: 'Ben Can Manay’ım' diye bağırdım

Fi'nin 2.sezonu Çi 3. bölüme Ozan Güven ve Serenay Sarıkaya'nın sevişme sahnesi damga vurdu

Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif!

İdil Janet Demiray

geldi! Başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Osman Sonant, Tülay Günal’ın yer aldığı Fi Çi her bölümü ile sevenlerini ekranlara kilitliyor. Finale geri sayım yapan Fi Çi dizisinin yeni fragmanı büyük merak uyandırdı.İşte nefes kesen sahnelerle Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanı…Geçmişin hayaletleri gerçekten kaçanlara yetişebilecek mi? Fi Çi yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Gizemli Fi Çi 8. yeni bölüm fragmanında Can Manay ambulanslarla birlikte görülüyor.Toprağa gömülen kimin cesedi? Duru, kaçıyor. Özge soruyor “Bu kadar kötü insan nasıl olabiliyor?” Peki Fi Çi yeni bölümde neler olacak? Fi Çi 8. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Fi Çi 8. yeni bölüm 2 Şubat’ta Puhu TV’de yayınlanacak. Dizinin saati ise henüz belli değil.