Fİ Çİ 9. bölüm fragmanları yayınlandı! Çİ 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

İlgiyle izlenen ve finale doğru gidenmerakla beklenen 9. bölüm fragmanı görücüye çıktı. Yeni bölüm yayın tarihi ise 16 Şubat saat 21.00 oldu.Dizi 10. bölümde ise final yaparak izleyiciye veda edecek. Fi Çi 8. Bölüm izleyici karşısına çıktıktan sonra yeni 9. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Fi dizisi 2.sezonu olan Çi yeni bölümleri ile nefes kesmeye devam ediyor. Dizinin sevenleri yayınlanan bölümleri heyecanla takip ediyorlar. Son bölümdegeçmişini yüzüne çarparakkontrolü altına almaya çalışırken,önüne Can hakkında yepyeni bilgiler serer. Duru, Deniz'le arasında geçenler yüzünden kafa karışıklığı yaşar. Can Eti’den kapıyı açmasını ister ancak Eti jilet ile intihar etmiştir.arasında geçenleri öğrenmesi bir dizi olayın başlangıcı olmuş, Can ise karşısında, birikmiş hesapları kapatmaya gelen eski düşmanı Sadık’ı bulmuştu. Sadık Murat Kolhan, geçmişin bedelini ödemeye hazır mı? Vakit daralıyor. Özge Egeli ve Sadık Murat Kolhan işbirliğinin sonuçları ne olacak?arasındaki gerilim,de meseleye dahil olmasıyla iyice yükselir. Sadık ise geçmişin yükünden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapacaktır.Yazar Azra Kohen, geçen Aralık'ta “Birinci sezonda ilk kitabımın ilk bölümüne bağlı kalındı. Sonra bambaşka bir hikaye anlatılmaya başlandı. Ay Yapım ile konuşacağım. Devam etmenin manası yok” demişti.fenomen dizisi Fi'nin ne zaman final yapacağı belli oldu.resmi internet sitesinden açıklama yaptı.Geçtiğimiz sezen "Fi" olarak başlayan ve bu sezon "ikinci sezonolarak yayınlanmaya devam eden dizi, final kararı aldı. Dizinin sosyal medya hesaplarından "Fi"nin 2 bölüm sonra final yapacağı duyuruldu., ülkenin en önde gelen psikiyatristi ve aynı zamanda en çok izlenen televizyon programının sunucusudur. Normal bir hayatı olan Can Manay, Duru ile tanıştığında ona karşı saplantılı bir aşk beslemeye başlar. Artık Duru'nun hayatını uzaktan izlemeye başlar.bir konservatuar öğrencisidir ve tek hayali dans etmek, sahnede var olmaktır. Dizinin karakterlerinden birisi olan Deniz ile romantik bir ilişkisi vardır.üniversite hocası ve dans gösterileri hazırlayan bir kompozitördür. Aşık olduğu kadın Duru ile birlikte yaşamaktadır.), Can Manay ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışan bir gazeteci ve aynı zamanda inatçı ve güçlü bir kadındır. Can Manay'ın gerçeklerini ortaya çıkarma isteği asistanlığını yaptığı gazetecinin geçirdiği kaza sonrası gerçekleşir.Can Manay'ın üniversitedeki psikoloji sınıfından çok başarılı bir öğrencidir. Pek sosyal birisi değil, çekingendir.