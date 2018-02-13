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Fİ Çİ 9. bölüm fragmanları yayınlandı! Çİ 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fİ Çİ serisinde heyecan dorukta. Dün akşam Çİ 9. bölümün ikinci fragmanını da yayınlayan PUHU TV izleyicileri meraklandırdı. Peki Çİ yeni bölümde neler olacak? İşte Çİ 9. bölümden nefes kesen fragmanlar ve Çİ 9. yeni bölümün yayın tarihi...

13 Şubat 2018, Salı 11:34
Fİ Çİ 9. bölüm fragmanları yayınlandı! Çİ 9. bölüm ne zaman yayınlanacak?
İlgiyle izlenen ve finale doğru giden Fi-Çi’nin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı görücüye çıktı. Yeni bölüm yayın tarihi ise 16 Şubat saat 21.00 oldu.

Dizi 10. bölümde ise final yaparak izleyiciye veda edecek. Fi Çi 8. Bölüm izleyici karşısına çıktıktan sonra yeni 9. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Fi dizisi 2.sezonu olan Çi yeni bölümleri ile nefes kesmeye devam ediyor. Dizinin sevenleri yayınlanan bölümleri heyecanla takip ediyorlar. Son bölümde Eti geçmişini yüzüne çarparak Can'ı kontrolü altına almaya çalışırken, Sadık da Özge'nin önüne Can hakkında yepyeni bilgiler serer. Duru, Deniz'le arasında geçenler yüzünden kafa karışıklığı yaşar. Can Eti’den kapıyı açmasını ister ancak Eti jilet ile intihar etmiştir.

Duru’nun Deniz ve Ece arasında geçenleri öğrenmesi bir dizi olayın başlangıcı olmuş, Can ise karşısında, birikmiş hesapları kapatmaya gelen eski düşmanı Sadık’ı bulmuştu. Sadık Murat Kolhan, geçmişin bedelini ödemeye hazır mı? Vakit daralıyor. Özge Egeli ve Sadık Murat Kolhan işbirliğinin sonuçları ne olacak?


Fİ Çİ 9. BÖLÜM FRAGMANI


Fİ Çİ SON BÖLÜM ÖZETİ


Duru ve Can arasındaki gerilim, Bilge ve Özge’nin de meseleye dahil olmasıyla iyice yükselir. Sadık ise geçmişin yükünden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapacaktır.

Yazar Azra Kohen, geçen Aralık'ta “Birinci sezonda ilk kitabımın ilk bölümüne bağlı kalındı. Sonra bambaşka bir hikaye anlatılmaya başlandı. Ay Yapım ile konuşacağım. Devam etmenin manası yok” demişti.


Fİ Çİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?


Puhu TV'nin fenomen dizisi Fi'nin ne zaman final yapacağı belli oldu. Puhu TV resmi internet sitesinden açıklama yaptı.Geçtiğimiz sezen "Fi" olarak başlayan ve bu sezon "Fi ikinci sezon Çi" olarak yayınlanmaya devam eden dizi, final kararı aldı. Dizinin sosyal medya hesaplarından "Fi"nin 2 bölüm sonra final yapacağı duyuruldu.


Fİ DİZİSİ KONUSU


Can Manay (Ozan Güven), ülkenin en önde gelen psikiyatristi ve aynı zamanda en çok izlenen televizyon programının sunucusudur. Normal bir hayatı olan Can Manay, Duru ile tanıştığında ona karşı saplantılı bir aşk beslemeye başlar. Artık Duru'nun hayatını uzaktan izlemeye başlar.

Duru (Serenay Sarıkaya), bir konservatuar öğrencisidir ve tek hayali dans etmek, sahnede var olmaktır. Dizinin karakterlerinden birisi olan Deniz ile romantik bir ilişkisi vardır.

Deniz (Mehmet Günsür), üniversite hocası ve dans gösterileri hazırlayan bir kompozitördür. Aşık olduğu kadın Duru ile birlikte yaşamaktadır.

Özge Egeli (Berrak Tüzünataç), Can Manay ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışan bir gazeteci ve aynı zamanda inatçı ve güçlü bir kadındır. Can Manay'ın gerçeklerini ortaya çıkarma isteği asistanlığını yaptığı gazetecinin geçirdiği kaza sonrası gerçekleşir.

Bilge Görgün (Büşra Develi), Can Manay'ın üniversitedeki psikoloji sınıfından çok başarılı bir öğrencidir. Pek sosyal birisi değil, çekingendir.


Fi Çi 9. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?Fi Çi 9. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
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