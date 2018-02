Fi Çi 9. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Büşra Kamış

Türkiye'nin en çok izlenen internet dizi olmayı başarakveÇi 9. bölüm fragmanı yayınlananır yayınlanmaz haber sitemizde yer alacaktır. Başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç'ın aldığı Fi dizisinde geri sayım başladı. ikinci sezonu yani Çi'nin 8. bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı. Fi Çi'de 8. bölümü adeta izleyenlerin nefesini kesti. Özge Egeli, Can Manay'ı bitirme uğruna elinden gelen herşeyi yaptı fakat Can Manay, arabasına çarparak Egeli arabasının içinde ters takla attı ve hayatını kaybetti.Psikolog Eti'nin ölümünden sonra Can Manay'ı terk etmek isteyen Duru ise kaçış planları yapmaya çalıştı fakat Manay'a yakalanınca evi yaktı. Son olarak Duru Can Manay'ı evinin üst katından atmaya çalışında ikisi de aşağı düştü. Şok üstüne şok yaşanılan 8. bölümde şimdi herkes Can Manay ile Duru'nun ölüp ölmediğini merak ediyor.2 bölüm sonra final yapacak olan Fi Çi'nin 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 . bölüm de neler olacak? 9 . bölüm ne zaman yayınlanacak. Cuma akşamlarının soluksuz izlenen dizisi Fi'nin son yeni bölüm ve fragmanını izilemek için haberimizde yer alan videoları takip edebilirsiniz.Fi yeni sezon Çi dizisinin 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, ancak yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğine ekleyeceğiz. Öte yandan Fi Çi 9. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilgisine ulaşmak isteyen izleyicilerimiz içinse, yeni bölüm fragmanı ekranlara henüz gelmediğinden dolayı Fi Çi 9. bölümün ne zaman yayınlanacağı şu an için net olarak bilinmemektedir. Bu nedenle Puhu TV’den Fi Çi 9. bölümün yayınlanacağı tarih ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen.. Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Çok satan Fi – Çi – Pi üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi.