Fi Çi10. bölüm fragmanı yayınlandı! Fi final ne zaman?

Büşra Kamış

yayınlandı! 9 Mart 2018 tarihinde'deyapacak olandizisi internet mecrasına son veriyor. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsur ve Berrak Tüzünataç'ın aldığıüyle izleyicisinden ayrılıyor. Peki, Fi Çi'nin final bölümünde ne olacak? Akıllara kazınan bir final sahnesi yapacaklar mı? Merakla beklenen son bölüm 9 Mart'ta olacak. Bilindiği üzere Özge Egeli, Can Manay'ın bütün yaptıklarını ortaya çıkarıyor ve onu polise şikayet ederek cinayet şüpheli olarak her yerde aranıyor. Duru ise Can Manay'ın elinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve eski sevgilisi Deniz'in yanına sığındı. Diğer bir taraftan ise Duru baleyi bırakmadı ve Afife balesinin başrol oyuncusu olarak sahnedeki yerini alacak. Fi Çi'nin final fragmanında da Duru ile Deniz'i yine beraber görüyoruz, fragmanın sonunda Can Manay'ın silüeti ortaya çıkıyor. Bakalım final bölümünde neler olacak? İşte Fi Çi final bölümüyle ilgili detayları...Tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek kendi gerçeğine ulaşanların hikayesi Fi Çi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için aşağıda bulunan butona tıklayarak kesintisiz izleyebilirsiniz. Fi Çi'nin diğer bölümleri için buradan ulaşabilirsiniz.Fi Çi Pi kitaplarından uyarlanan Fi Çi dizisi 10. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Fi Çi'nin son (final) bölümü 9 Mart 2018 tarihinde Saat 21.00'da Puhu Tv'de yayınlanacak.Yeni bölümü izlemeden önce son bölümde neler olmuştu hatırlayalım. Fi Çi 9. bölümde; yangının ortasında baygın kalan Can ve Duru kurtuldu. Yangında Duru'nun bacağı yaralanırken, Can ise ufak yaralarla kurtuldu. Çocukluğundan beri sevilmediğini ve sevginin ne olduğunu bilmeyen Can, Duru'ya duygusal bir konuşma yaptı. Duru ise ayağından dolayı yalnız kalmak istemediğini dile getirdi. Bu durum ise Can'ın hoşuna gitti. Daha sonrasında ayağının daha iyi olduğunu fark eden Duru, kaçma planı kurdu.Kaza yapan Özge ise hastanede yattığı sırada televizyondan Sadık'ın öldüğü haberini aldı ve hastaneyi terk ederek Can'ın yanına gitti. Duru'yu yalnız bırakıp, Özge'nin yanına inen Can, Özge tarafından küçük bir saldırıya uğradı. Bu sırada odada yalnız kalan Duru, kaçma planını hızlandırdı ve Can'ın arabasının anahtarlarını alarak otelden uzaklaştı. Otel görevlileri ise Can'a bu durumu haber verdi. Can ise Duru'nun peşine koyuldu. Duru, ilk soluğu annesinin yanında aldı fakat beklemediği bir olay yaşadı. Ve annesinin yanından da ayrılmak zorunda kaldı.Özge ise eve geldiği sırada kapının çalmasıyla telaşlandı. Dikkatlice kapıyı açarak şaşkınlığa uğradı. Kapıda saksıda duran bir çiçek vardı ve bu saksının içinde Can'ın eski sevgilisini yüksekten attığı görüntüleri vardı. Bunu gören Özge mutluluktan havaya uçarak Sadık'ın ölmediğini anladı. Ve o görüntü kayıtlarıyla hemen kanala giderek, kayıtları yayına koydu. Böylelikle Can Manay'ın gerçekte kim olduğunu herkese duyurdu.Yurtdışından gelen Deniz ise dans okuluna uğrayarak kötü haberi aldı. Dans gösterisinin iptal olduğunu ve Duru'nun sakatladığını duyan Deniz çok üzüldü.Can ise Duru'yu ararken ilk soluğu Deniz'in yanında aldı ve Deniz'e hesap sordu. Deniz ise Duru'nun nerede olduğunu bilmediğini ve onun başına kötü bişey gelirse Can'ı öldüreceğini dile getirdi.Fi Çi Pi kitaplarının yazarı Azra Kohen, Fi Çi'nin neden bittiğini şöyle açıkladı: Doğru olanı yapmak lazım, şu an kendi merkezinden çıktığı için amacına hizmet etmediği için devam etmesinin bir anlamı yok." diyerek diziye son verileceğini söyledi.