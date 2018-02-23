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Fİ Macerası Deniz bölümü yayınlandı! Fi Çi final

Türkiye'nin dijital platformunda en çok izlenen dizilerinden biri olan Fi'nin final bölümü yaklaştı. Puhu TV'de Fi dizisinin final bölümü yayınlandı mı yayınlamadı mı diye beklenirken öncesinde 'Fi Macerası' adında bölümler yayınlanmaya başlandı. İlk olarak Duru'yu canlandıran Serenay Sarıkaya'nın düşüncelerine yer verildi. İkinci video ise Deniz'i canlandıran Mehmet Günsur'dan geldi. İşte Fi Macerası Deniz... Peki Fi Çi 10. final bölümü ne zaman? 
 

Fİ Macerası Deniz bölümü yayınlandı! Fi Çi final
Puhu TV'de yayınlanan ve güçlü kadrosuyla her bölümü büyük bir heyecanla izlenen ve yeni bölümü gelsin diye sabırsızlandıran Fi Çi final bölümüyle internet macerasına son vermeye hazırlanıyor. Ama onun öncesinde izleyicinin çok sevdiği karakterlerin macerası yayınlanmaya başladı. Serenay Sarıkaya'dan sonra Mehmet Günsur'un hayat verdiği karakter Fİ Macerası Deniz bölümüyle devam edildi. Mehmet Günsur, Deniz karakteriyle ilgili düşüncelerini aktardığı Fi'de Deniz bölümü Puhu TV'de ve Youtube hesabından yayınlandı. Bölüm yayınlanır yayınlanmaz binlerce beğebni ve yorum aldı. Herkes final bölümü ne zaman sorularını sormaya başladı. Fi'de Deniz'in tanıtımında şunlar söyleniyor. İlahi bir işarettir bu. Bir çağrı. Hayatın boyunca o anı hatırlarsın çünkü o andan sonra hayatın asla eskisi gibi olmaz. Uyumayız, yemeyiz, gezmeyiz, yaşamayız, bedenizmizi, ruhumuzu bu tutkuya adarız. Senden her şeyini ister.  Emeğini zamanını, enerjini. Sen de kanının son damlasına kadar istekle şevkle verirsin. Her şeyi yaparsın. Bu acayip bir tutku. Fena halde hastalıklı. 
 

Fİ MACERASI DENİZ- FİNALE BİR KALA


İşte başarılı oyuncu Mehmet Günsur'un canlandırdığı Deniz hakkındaki düşünceleri:  Çok alıştığımız iyi-kötü, aşık kız- aşık oğlan gibi klişelerin dışında bir karakterlerdi. Çok fazla Türkiye'de yapılmış bir hikaye döngüsü değil. Çok alt metinler var insanların hayatlarına da karakterlerin hayatlarına da psikolojik olarak girilişmiş. Aslında herkesin antikahraman olduğu bir hikaye. Tek bir iyi ve tek bir kötü yok. Bir noktada başlıyor bu karakterler ve bir anda hepsi değişiyor. İlk sezonda okulda öğrencilerle müzik üzerine yaptığım konuşmaları çok seviyordum. 

"ORKESTRA ŞEFİ OLMAK İSTERDİM"


Hayalim hep gerçek bir orkestra yönetmekti ama malesef olmadı. Bu karakterin beni tavlamasının nedeni müzik aslında. O yüzden müziğin olduğu her sahnede çok keyif alıyorum. Deniz kibirli bir adam zaten çok kuvvetli olan prensiplerinden asla ödün vermeyen adam. İşte bazen herkeste olduğu gibi kontrolleri elinden kaçırıyor. 
 

"BEN DENİZ'İN YERİNDE OLSAYDIM"


Gerçekten çok sevdiği bir kadının, onu terk etmesi onu aldatması Deniz'i biraz dağıtıyor aslında. Ayrıca bu ikinci erkeği önce dost olarak gördüğü sonra giderek kendi ilişkilerinde değişen Can Manay olduğu için oradan da bir yumruk yiyor aslında. Geçirdiği değişim biraz daha kendi prensiplerine ters düşecek işler yapıyor. Bazen dibe vururuz ya bir takım şeyler anlamak için, dipten tek çıkış yolu yukarısıdır o yüzden bir dibe vuruyor. Ve bu kontrolü kaybedişte kendini anlamakta var. Bitmiş şeyleri zorlamanın bir anlamı yok. İlk sezonda yaşadıkları şeyler çok ağırdı. O yüzden devam edilmeyebilir.  Ben Deniz'in yerinde olsaydım; Bırak abi bu kızı. Unut git artık derdim. 



Fi'de Serenay Sarıkaya'nın maceralarını dinlemek için buradan ulaşabilirsiniz

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