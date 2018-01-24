Fi'nin hayranları yıkıldı



FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

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İdil Janet Demiray

Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Büşra Develi’nin başrolünde olduğu, Puhu TV’de yayınlanan ‘Fİ’ dizisi, Azra Kohen’in kitaplarından uyarlanmıştı.geçen Aralık’ta “Birinci sezonda ilk kitabımın ilk bölümüne bağlı kalındı. Sonra bambaşka bir hikaye anlatılmaya başlandı. Ay Yapım ile konuşacağım. Devam etmenin manası yok” demişti.Dizi hayranlarının merakla beklediği karar alındı. Final tarihi belli oldu. ‘Fİ’ 3 bölüm sonra bitiyor. Oysa yola çıkarken 4 sezon süreceği söylenmişti.