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Fi'nin hayranları yıkıldı

İlk başladığı günden beri merakla takip edilen internet dizisi Fi'nin final tarihi belli oldu

Fi'nin hayranları yıkıldı
Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Büşra Develi’nin başrolünde olduğu, Puhu TV’de yayınlanan ‘Fİ’ dizisi, Azra Kohen’in kitaplarından uyarlanmıştı.

Azra Kohen geçen Aralık’ta “Birinci sezonda ilk kitabımın ilk bölümüne bağlı kalındı. Sonra bambaşka bir hikaye anlatılmaya başlandı. Ay Yapım ile konuşacağım. Devam etmenin manası yok” demişti.


FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU


Dizi hayranlarının merakla beklediği karar alındı. Final tarihi belli oldu. ‘Fİ’ 3 bölüm sonra bitiyor. Oysa yola çıkarken 4 sezon süreceği söylenmişti.

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