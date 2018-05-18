Fiat İtalya'da düşük fiyatlı segmentte yer alan modellerin üretimini sonlandırıyor.

İtalya'da Punto ve Mito üretimini yapan Turin ve Naples fabrikaları Maserati ve Jeep markaları üretilecek şekilde yeniden yapılandırılacak.

Fiat'taki bu önemli kararın CEO Sergio Marchionne tarafından 1 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Plana son şeklin henüz verilmediği ve halen bazı değişiklikler de olabileceği ifade edildi. Fiat ise haberle ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Panda modelinin üretiminin ise Polonya'ya kaydırılması planlanıyor.