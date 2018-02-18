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FIFA 18'de Cengiz Ünder'in potansiyeli düştü

FIFA 18'de her hafta yapılan oyuncu güncellemelerinde bu hafta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son haftalarda başarılı performansıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder'in oyundaki potansiyeli düşürüldü

FIFA 18'de Cengiz Ünder'in potansiyeli düştü
Sezon başında İtalya'nın ve dünyanın en köklü kulüplerinden Roma'ya transfer olan milli gururumuz Cengiz Ünder, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Son 2 maçında 3 gol 1 asistlik performans gösteren ve teknik direktör Eusebio Di Francesco başta olmak üzere, İtalya futbol çevrelerinden de büyük övgü alan Ünder, oyun dünyasında takdir görmedi.

Habertürk’te yer alan habere göre FIFA 18'in kadro güncellemelerinde milli temsilcimizin potansiyeli büyük oranda düşürüldü. Henüz 19 yaşındaki Ünder'in genel reytingi 74 olarak kalmasına karşın, 83 olan potansiyeli 75'e indirildi. Yani FIFA oyunu geliştiricilerine göre Cengiz Ünder, kendisini yalnızca 1 kademe geliştirebilecek.


Cengiz Ünder'in 75 olan potansiyeli daha iyi açıklamak için FIFA 18'deki diğer Türk futbolculara bakmak gerekiyor. Yurt dışında oynayan bir diğer 19 yaşındaki temsilcimiz Emre Mor'un (genel reytingi 74) potansiyeli 87'yken, EA tarafından Enes Ünal 84, Yusuf Yazıcı 83, Salih Uçan 82, Orkan Çınar 81, Kaan Ayhan 80, Kerim Frei ise 78 olarak değerlendirildi. 8 puan düşürülen potansiyeliyle birlikte Türkiye'nin en iyi ilk 70 futbolcusu arasına bile giremeyen Cengiz Ünder için EA'nin önümüzdeki hafta yeniden düzenleme yapması bekleniyor.

 


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