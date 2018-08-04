FIFA 19 Türkiye fiyatları açıklandı

EA Sports, 28 Eylül 2018 tarihinde FIFA 19‘u resmi olarak yayınlayacak. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirecek olan oyunun, bugün cep yakan Türkiye fiyatları açıklandı.

Yükselen kurdan dolayı son dönemde oyun fiyatlarının arttığına çok kez şahit olmuştuk. FIFA da bu yükselen kurlardan nasibini alıyor.

Oyunun tüm sürümlerinin ön sipariş fiyatı platformdan platforma farklılık gösteriyor. Gelin hep birlikte FIFA’nın Türkiye fiyatlarına bir göz atalım.

FIFA 19 standart sürüm ön sipariş fiyatları

Xbox One: 358 TL

PlayStation 4: 359 TL

PC: 345 TL

Şampiyon sürüm ön sipariş fiyatları

Xbox One: 458 TL

PlayStation 4: 450 TL

PC: 460 TL

Ultimate sürüm ön sipariş fiyatları

Xbox One: 498 TL

PlayStation 4: 500 TL

PC: 518 TL

Oyunun Nintendo Switch sürümünün fiyatları henüz belli olmadı. Ancak oyunun Nintendo Switch sürümünün FIFA 18 ile hemen hemen aynı olacağı Frostbite oyun motorunun Switch sürümünde olmayacağını belirtelim.

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