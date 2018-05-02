FIFA’dan mini Dünya Kupası projesi! Resmen açıklandı…

Erdinç Şahin

, her iki yılda bir 8 uluslarası takımın katılacağı minidüzenlenmesi önerisini ortaya attı.planına göreolarak adlandırılan turnuva gelecek 12 yıllık süreçte 25 milyar dolarlık bir değere kavuşabilir. Turnuvanın uluslararası futbolu yeniden canlandırmak için iddialı bir planın parçası olan küresel birmüsabakasının doruk noktası olması bekleniyor.Reuters kaynaklarına göre,, kimliği belirsiz bir yatırımcı grubunun, 2021 yılından başlayarak her Ekim veya Kasım ayları arasında gerçekleşecek olan turnuva haklarını güvence altına almak için 25 milyar dolar harcamayı teklif ettiğini belirtti.Bu projenin hayata geçmesi halinde şu anda’ndan önceki yılda düzenlenen Konfederasyon Kupası kaldırılacak.