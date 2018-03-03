FIFA'dan VAR'la ilgili açıklama



16 MART'TA BELLİ OLACAK

Haber Merkezi

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, futbol kurallarına VAR sisteminin eklenmesinin oy birliği ile kabul edildiği bildirildi., VAR sisteminin Dünya Kupası'nda uygulanmasına yönelik nihai kararın 16 Mart'ta yapılacak toplantıda ele alınacağını belirterek, 'VAR'ın kullanılması, Dünya Kupası'nda doğru kararlar alınmasında pozitif yönde etkili olacaktır.' diye konuştu.Gol, penaltı, doğrudan kırmızı kart ve yanlış oyuncunun cezalandırılması gibi kararlarda VAR sisteminin devreye sokulması planlanıyor.İHA