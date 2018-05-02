FIFA Konfederasyon Kupası'nı kaldırıyor mu?

Erdinç Şahin

Dünya futbolunun patronu, yeni bir organizasyonu hayata geçirmenin hazırlıklarını yapıyor.Ada basınından'ın edindiği bilgilere göre başkan, 2 yılda bir "" düzenlenmesini planlıyor.Haberde organizasyona "" adının verildiği ve Infantino'nun bir grup yatırımcıya mektupla ulaşarakolacak turnuva hakkında bildiği verdiği ifade edildi.Eğer bu plan hayata geçerse'nın da kaldırılabileceği öğrenildi.