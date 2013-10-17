FIFA sıralamayı açıkladı!
Dünya Kupası grup kuraları öncesi dikkate alınacak sıralama açıklandı. Son 4 maçın 3'ünü kazanan Türkiye sıralamada uzun bir aranın ardından tekrar yükselişe geçti
2014 Dünya Kupası öncesi eleme grupları sona ererken, playoff turları kaldı. Dünya Kupası grup kuraları öncesi FIFA Dünya Sıralaması da açıklandı.
İlk 10 ve Türkiye'nin yeri şöyle;
1. İspanya
2. Almanya
3. Arjantin
4. Kolombiya
5. Belçika
6. Uruguay
7. İsviçre
8. Hollanda
9. İtalya
10. İngiltere
40. Türkiye (9 sıra yükseldi)