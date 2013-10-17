FIFA sıralamayı açıkladı!

Dünya Kupası grup kuraları öncesi dikkate alınacak sıralama açıklandı. Son 4 maçın 3'ünü kazanan Türkiye sıralamada uzun bir aranın ardından tekrar yükselişe geçti

17 Ekim 2013, Perşembe 11:31
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2014 Dünya Kupası öncesi eleme grupları sona ererken, playoff turları kaldı. Dünya Kupası grup kuraları öncesi FIFA Dünya Sıralaması da açıklandı.

İlk 10 ve Türkiye'nin yeri şöyle;

1. İspanya

2. Almanya

3. Arjantin

4. Kolombiya

5. Belçika

6. Uruguay

7. İsviçre

8. Hollanda

9. İtalya

10. İngiltere

40. Türkiye (9 sıra yükseldi)

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