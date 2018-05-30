FIFA şoku! Ege ekibi bir sezonda iki kez küme düşebilir

Portekizli golcü Ariza Makukula’ya olan borçları yüzünden toplamda 12 puanı silinen Grandmedical Manisaspor FIFA’dan gelen “Küme düşürülmeyi görüşeceğiz” yazısıyla sarsıldı. FIFA Disiplin Komitesi’nin 28 Mayıs’ta Manisaspor kulübüne gönderdiği yazıda, “18 Haziran’a kadar Makukula’ya ödeme yapılmazsa veya yeni ödeme planı ile ilgili bir anlaşma yazısı gönderilmezse, 29 Haziran tarihinde yapacağımız FIFA Disiplin Kurulu toplantısında, Ege temsilcisinin küme düşürülüp düşürülmeyeceğini karara bağlayacağız” denildi.

"BUNUN DIŞINDA BAŞKA CEZA BEKLEMİYORUZ"

Tarihi cezayla karşı karşıya gelen yönetim büyük şok yaşadı. Daha 2’nci Lig’e başlamadan 3’üncü Lig’in yolunu tutma tehlikesi yaşayan siyah-beyazlılar faizlyeriyle birlikte Makukula’ya olan 1.9 milyon Euro civarındaki borcu ödeyebilmek için kaynak arayışlarına başladı. Makukula’nın avukatı Alexis Rutman’la görüşme planlayan yönetim, sorunu çözemezse Ege ekibi Manisaspor büyük bir girdabın içine girecek. Başkan Gökay Budak, davalık oldukları futbolcuların avukatlarıyla görüşme yaptıklarını belirterek, “Futbolcularla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece Futbol Federasyonu bizden “borcu yoktur” yazısı istiyor. Bundan dolayı yeni sezona federasyonun vereceği 3 puan silme cezası ile başlayabiliriz. Bunun dışında başka bir ceza beklemiyoruz” demişti.



