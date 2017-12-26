FIFA yolsuzluk davasında yeni gelişme



2015'TE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Haber Merkezi

ABD Adalet Bakanlığı tarafından 40'tan fazla kişi ve kurum hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılanan Burga, New York kentinde hakim karşısına çıktı. Jüri üyeleri, tehdit ve şantaj yoluyla para elde etmekle suçlanan 60 yaşındaki Burga'yı masum buldu.Burga, soruşturma öncesi Peru Futbol Federasyonu başkanlığı ve FIFA Kalkınma Kurulu üyeliği görevlerini yürütüyordu.Aynı davada yargılanan eski Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA yetkilisi Jose Maria Marin, kara para aklama, para transferi sahtekarlığı, FIFA Başkan Yardımcısı ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Juan Angel Napout ise şantaj yoluyla menfaat temin etme, para transferi sahtekarlığı suçlarıyla mahkum edilmişti.2015 yılının mayıs ayında ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, FIFA'nın üst düzey yöneticileri İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği sürecinde "kara para aklandığı ve suç teşkil edecek şekilde kötü yönetildiği" gerekçeleriyle İsviçre Başsavcılığı tarafından FIFA'ya başlatılan soruşturma, 5. kez FIFA Başkanı seçilen'in istifasının yanı sıra, FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'ın da arasında bulunduğu birçok ismin görevinden alınmasıyla hak mahrumiyeti cezalarını da beraberinde getirmişti.