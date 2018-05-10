FIFEX Cup 2018 Bahar Dönemi şampiyonu Bilkent Holding oldu

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sezon 6 Mayıs’ta oynanan final karşılaşması ile sona erdi. MAN’ı 5-1 yenen Bilkent Holding, şampiyonluğa ulaştı. Tolga Yarpuzlu (2), Alper Karabağ, Harun Çetinkaya ve Ömer Umut Gül galibiyeti getiren gollere imza atarken, MAN adına golü Hüseyin Bıyık kaydetti.Şampiyonkupasını ve dallarında en iyi olan isimlere plaketleriniverdi. Ankara şampiyonu olan Bilkent Holding, Antalya’da diğer il şampiyonlarının da katılacakları Türkiye Şampiyonu’nun belli olacağı turnuvaya katılma hakkını elde etti.’ta “En İyi Oyuncu” Bilkent Holding’den Harun Çetinkaya, “En İyi Kaptan” Nurus’tan Şenol Kurucuoğlu, “En Centilmen Oyuncu” CDK Savunma’dan Burak Ökten, “En İyi Kaleci” Roketsan’dan Ahmet Beycan, “En İyi Defans Oyuncusu” TAI’den Sercan Ertuğrul, “En İyi Orta Saha Oyuncusu” Aselsan’dan Soner Uysal ve “En İyi Forvet Oyuncusu” Treysan’dan Serkan Şimşek oldu. Türkiye Petrolleri’nden Mustafa Yıldız, “En İyi Teknik Direktör” olarak seçildi.A Grubu’ndavemücadele ettiğiAnkara’daki18 Mart’ta başlamıştı., Türkiye’de kurumlar ve şirketler arasında gerçekleştirilen profesyonel halı saha futbolu organizasyonudur.veadresleri organizasyon ile turnuvanın resmi internet siteleridir.tarafından desteklenmiştir.