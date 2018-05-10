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FIFEX Cup 2018 Bahar Dönemi şampiyonu Bilkent Holding oldu

FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı, ilki bu yıl 8-10 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen, Türkiye’nin en büyüğü Avrupa’nın sayılı futbol fuarı ve organizasyonudur. FIFEX’in ikincisi, 11-13 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir.

FIFEX Cup 2018 Bahar Dönemi şampiyonu Bilkent Holding oldu
Şirketlerin Futbol Ligi olan FIFEX Cup 2018 Bahar Dönemi Turnuvası’nda sezon 6 Mayıs’ta oynanan final karşılaşması ile sona erdi. MAN’ı 5-1 yenen Bilkent Holding, şampiyonluğa ulaştı. Tolga Yarpuzlu (2), Alper Karabağ, Harun Çetinkaya ve Ömer Umut Gül galibiyeti getiren gollere imza atarken, MAN adına golü Hüseyin Bıyık kaydetti.
 
Şampiyon Bilkent Holding’e kupasını ve dallarında en iyi olan isimlere plaketlerini FIFEX Direktörü Hür Dilber verdi. Ankara şampiyonu olan Bilkent Holding, Antalya’da diğer il şampiyonlarının da katılacakları Türkiye Şampiyonu’nun belli olacağı turnuvaya katılma hakkını elde etti.

FIFEX Cup’ta “En İyi Oyuncu” Bilkent Holding’den Harun Çetinkaya, “En İyi Kaptan” Nurus’tan Şenol Kurucuoğlu, “En Centilmen Oyuncu” CDK Savunma’dan Burak Ökten, “En İyi Kaleci” Roketsan’dan Ahmet Beycan, “En İyi Defans Oyuncusu” TAI’den Sercan Ertuğrul, “En İyi Orta Saha Oyuncusu” Aselsan’dan Soner Uysal ve “En İyi Forvet Oyuncusu” Treysan’dan Serkan Şimşek oldu. Türkiye Petrolleri’nden Mustafa Yıldız, “En İyi Teknik Direktör” olarak seçildi.
 
A Grubu’nda Re/Max Lot, Bilkent Holding, TAI, Nurus, Aselsan ve T.C. Ziraat Bankası; B Grubu’nda Vezin, MAN, Treysan, CDK Savunma, Roketsan ve Türkiye Petrolleri’nin mücadele ettiği FIFEX CUP 2018 Bahar Dönemi Turnuvası, Ankara’daki Bilkent Spor Tesisleri’nde 18 Mart’ta başlamıştı.
 
FIFEX Cup, Türkiye’de kurumlar ve şirketler arasında gerçekleştirilen profesyonel halı saha futbolu organizasyonudur. www.fifex.org ve www.fifexcup.com adresleri organizasyon ile turnuvanın resmi internet siteleridir.
 
FIFEX Cup 2018 Bahar Dönemi Turnuvası, TÜFAD (Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği), The Green Park Hotel Ankara, Özel Çankaya Yaşam Hastanesi ve TFFHGD (Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği) Ankara Şubesi tarafından desteklenmiştir.
 


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