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Fikirtepe'de lüks ofisler

İstanbul Fikirtepe’de inşa edilen ‘Business İstanbul’ ofislerinin ilk üç bloğundaki 500 ofis satıldı. İkinci etaba ise başlandı

Fikirtepe'de lüks ofisler
Business İstanbul Genel Müdürü Yüksek Mimar Abbas Ayazoğlu, Business İstanbul‘un ağırlıklı olarak İSO 500 kuruluşları tarafından tercih edildiğini söyledi.

Ofisler için en gelişmiş teknolojiyi kullandıklarını belirten Abbas  Ayazoğlu, “Güçlü bir internet altyapımız var. Bazı firmalar kesintisiz ve yedekli internet istiyor. Alternatifli internet altyapısı sunuyoruz. Hem radyolink hem fiber altyapısı sayesinde kesintisiz internet sağlıyoruz. Ayrıca yüzde yüz enerji beslememiz var. Business İstanbul’da herhangi bir enerji kesintisi olmuyor. 20 katlı bir binada 8 asansörümüz mevcut. Asansörlerimizde akıllı yönlendirme sistemi bulunuyor” dedi.

ÇALIŞANLARA SOSYAL ALANLAR

Abbas  Ayazoğlu, “Proje içerisinde lounge alanımız var. Her binanın birinci katında bulunuyor. Burası herkesin kullanımına açık olarak binanın ortak bir alanı. Ayrıca 700 metrekareye yakın bahçe ve teras alanları var. İkinci etapta spor kompleksi olacak. 300 metre uzunluğunda bir çarşımız da olacak. Burada değişik büyüklüklerde dükkanlarımız var” bilgilerini verdi.
 


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