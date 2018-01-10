Fikret Orman açıkladı: Amatör şubelerden bazılarını kapatacağız

“KULÜPLERİN POPÜLARİTEYİ ARTTIRMASI GEREKİYOR”

“BEŞİKTAŞ'IN BAŞINA CEO GETİRMEK İSTİYORUM”

"AMATÖR ŞUBELERİN BAZILARINI KAPATACAĞIZ"

Erdinç Şahin

, 54. TSYD Antalya Buluşması’ndaoturumuna konuşmacı olarak katıldı.Sponsorluklarla ilgili konuşan, “’ımızı dünyada daha çok bilinir hale getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın büyük kulüplerinin sponsorlarıBiz büyük işler yaptık gibi görünürken aslında bunların yanında küçük anlaşmalar. Bugün Beşiktaş’ın Türkiye’nin en büyük kulübü olmasına rağmen gazeteler bir muhabire birçok takıma baktırmaya başladılar. Çünkü pazar daralıyor. Bunu büyütmemiz lazım. Bunu büyüttüğümüz zaman herkes için daha hoş bir durum oluşacaktır. Sponsorluklarda çok büyük gibi gözüksek de dünya ölçeğinde kendimizi çok başarılı görmüyorum. O yüzden yurt dışı programlarımıza başladık. Geçtiğimiz sene Çin’e gittik. Bu bölgeye gitmeye devam edeceğiz” diye konuştu.Taraftarların statlara gelmesinin önemine değinen, “Taraftarı stada getiremediğiniz zaman yurt dışında da popülaritesini sağlayamıyorsunuz. Beşiktaş’ın tek başına maçlarını dolu oynaması ya da rakiplerimizin dolu oynaması problemi çözmüyor. Bütün kulüplerin popülariteyi attırması gerekiyor. Maç saatleri, tribünde küfür, şiddet, üslupsuz televizyon programları vs. gibi birçok sorun olabilir. Ama bunların zeka ile aşılabileceğine inanıyorum. Zor günlerde takımın başına geldik. Şimdi geldiğimiz nokta gurur verici. Bunu Türk futbolu için de yapabiliriz” şeklinde konuştu.Türk futbolundaki finansal sorunlarla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Orman, “Bu tek taraflı bir problem değil. Bir ayağı yöneticiler. Patronların egolarını tatmin etmek için faaliyet gösterecekleri yerin kendi şirketleri olması lazım. Kişisel egolardan dolayı ülkeler, şirketler batıyor. Bizim gibi halka açık kurumlara geldiği zaman biraz kısıtlamalar getirilmeli. Biz Beşiktaş’ta bir tüzük değişikliği ile bunu yapmak istiyoruz. Ben başkanlığı bırakmadan önce tüzük değişikliği yapmak istiyorum. Bence kulüplerin başına bir CEO gelmesi lazım ve maaş alması lazım. Benden sonra bir çığır açmak istiyorum. Benden sonra başkan olacak kişinin profesyonel çalışması gerektiğini düşünüyorum. Genel kurul kabul eder etmez bunu bilemiyorum. Ama dünyanın önemli kulüplerinde bu iş böyle. Borçları devletin ödemesi bence adil olan şeyler değil. Konuşulmasını dahi doğru bulmuyorum. Futbolun marka değerini yukarı çıkarabilirsek herkes bundan rahatça istifade edebilir” cevabını verdi.Belediyelerin kulüplere yardımcı olduğunu ancak kendilerinin kendi kaynakları ile yollarına devam ettiğini ifade eden, amatör şubelerdeki maliyetlere dikkat çekerek, böyle gitmesi halinde bazı şubeleri kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.Amatör şubeler maliyetleriyle beraber finanse edilemiyor bir süre sonra. Kim bu işe girdiyse altında eziliyor. Bunları belediyeler yapıyor ancak oralarda kamu kaynağı var. Biz hep kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Bu nedenle bazı şubelerden ayrılacağız. Kulüpler Birliği yasası ile ilgili her şeyi sen hata yaparsan içeriye girersin demek doğru değil. Vizyonu olan bir yasa yapmak lazım. Passolig'in çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Eğer yapılmasaydı biz kulüpler olarak çıkartacaktık. Artık eskisi gibi adam yaralama gibi olaylar olmuyor. Neden şimdi artık bir kartı var ve biz hemen onları tespit ediyoruz. Biz ajan mıyız hemen fişleme diye tutturuyorlar. Öyle bir şey yok sanki MİT ajanı.