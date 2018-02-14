Fikret Orman Anderson Talisca'ya söz verdi

BAŞKAN, REST ÇEKEBİLİR

Erdinç Şahin

’yı takımda tutmak için yoğun çaba sarf eden Başkan, bu konudaki son teklifiniiletmişti. Başkan, sözleşmesinde 20 milyon Euro’luk (94 milyon TL) opsiyon maddesi bulunan genç oyuncu içinekibine 10 milyon Euro (46 milyon TL) artı sonraki satıştan yüzde 25 pay teklif etmişti. Bu gelişmenin ardından Talisca’dan gelen özel isteğe olumlu bakan Başkan, verdiği cevapla oyuncusunun yüreğine su serpti.Başkan, “Seni takımda tutmak birinci hedefimiz. Amerika ziyaretim sonrasındagidip’yle bu konuyu bizzat görüşeceğim” dedi. Başkan’ın, son teklifi Benfica Kulübü’ne bir kez de sözlü olarak ileteceği bildirildi.Benfica cephesinin son tekliflerini de geri çevirme ihtimalini düşünen Başkan Fikret Orman’ın, Anderson Talisca’nın bonservisi için alternatif plan da belirlediği öğrenildi. Başkan’ın, Talisca’nın sezon sonunda Benfica’yla sadece 1 yıl kontratının kalmasını koz olarak kullanıp başarılı ismi bir sezon sonra bedelsiz olarak kadrolarına katabilecekleri konusunda rest çekebileceği ifade edildi.