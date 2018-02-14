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Fikret Orman Anderson Talisca'ya söz verdi

Anderson Talisca'dan gelen 'Beni alın, kafam rahat olsun' talebi sonrası Başkan Fikret Orman’dan oyuncusuna olumlu yanıt geldi. Orman, “Amerika ziyaretim sonrasında Portekiz’e gidip Benfica Kulübü’yle bu konuyu bizzat görüşeceğim” diyerek yıldız isme güvence verdi.

Fikret Orman Anderson Talisca'ya söz verdi
Anderson Talisca’yı takımda tutmak için yoğun çaba sarf eden Başkan Fikret Orman, bu konudaki son teklifini Benfica’ya iletmişti. Başkan, sözleşmesinde 20 milyon Euro’luk (94 milyon TL) opsiyon maddesi bulunan genç oyuncu için Portekiz ekibine 10 milyon Euro (46 milyon TL) artı sonraki satıştan yüzde 25 pay teklif etmişti. Bu gelişmenin ardından Talisca’dan gelen özel isteğe olumlu bakan Başkan, verdiği cevapla oyuncusunun yüreğine su serpti.

Başkan, “Seni takımda tutmak birinci hedefimiz. Amerika ziyaretim sonrasında Portekiz’e gidip Benfica Kulübü’yle bu konuyu bizzat görüşeceğim” dedi. Başkan’ın, son teklifi Benfica Kulübü’ne bir kez de sözlü olarak ileteceği bildirildi.
 

BAŞKAN, REST ÇEKEBİLİR


Benfica cephesinin son tekliflerini de geri çevirme ihtimalini düşünen Başkan Fikret Orman’ın, Anderson Talisca’nın bonservisi için alternatif plan da belirlediği öğrenildi. Başkan’ın, Talisca’nın sezon sonunda Benfica’yla sadece 1 yıl kontratının kalmasını koz olarak kullanıp başarılı ismi bir sezon sonra bedelsiz olarak kadrolarına katabilecekleri konusunda rest çekebileceği ifade edildi.


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