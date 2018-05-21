Fikret Orman aşkını ilan etti
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın aşkı sosyal medya paylaşımı ile belgelendi
HALİL KALMUK
halil.kalmuk@posta.com.tr
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile 1 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı.
Fikret Orman’ın yeni sevgilisini, dede toprağı olan Artvin’e götürdüğünü geçtiğimiz cumartesi yazmıştım.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Kocabey, Meseli, Şavsat’ta doğa ile iç içe tatil yapan ikili çok mutlu. Özlem Kaymaz, Fikret Orman ile fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşıp aşkını cümle aleme duyurdu.