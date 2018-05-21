Fikret Orman aşkını ilan etti

HALİL KALMUK

halil.kalmuk@posta.com.tr

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile 1 ay önce aşk yaşamaya başlamıştı.

Fikret Orman’ın yeni sevgilisini, dede toprağı olan Artvin’e götürdüğünü geçtiğimiz cumartesi yazmıştım.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kocabey, Meseli, Şavsat’ta doğa ile iç içe tatil yapan ikili çok mutlu. Özlem Kaymaz, Fikret Orman ile fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşıp aşkını cümle aleme duyurdu.