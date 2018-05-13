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Fikret Orman: Bu Yaz Vodafone Park'ta Shakira Konseri Olacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bu yaz Vodafone Park'ta Shakira konseri yapılacak. Bunu daha önce terör olaylarından dolayı ertelemiştik." dedi.

13 Mayıs 2018, Pazar 12:48
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Mali Genel Kongrede konuştu. Siyah-beyazlıların gündemindeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Fikret Orman, dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı  Shakira'yla ilgili de müjde verdi.


'SHAKIRA TÜRKİYE'YE GELİYOR'


Fikret Orman, "Bu yaz Vodafone Park'ta Shakira konseri yapılacak. Bu konseri, daha önceki terör olaylarından dolayı ertelemiştik." ifadelerini kullandı.




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