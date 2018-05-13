Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Mali Genel Kongrede konuştu. Siyah-beyazlıların gündemindeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Fikret Orman, dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yla ilgili de müjde verdi.





'SHAKIRA TÜRKİYE'YE GELİYOR'





Fikret Orman, "Bu yaz Vodafone Park'ta Shakira konseri yapılacak. Bu konseri, daha önceki terör olaylarından dolayı ertelemiştik." ifadelerini kullandı.











