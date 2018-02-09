Fikret Orman'dan açıklamalar

Ziyarette, Kartal Yuvalarından Sorumlu Üyesi Hüseyin Mican ile Hukuktan Sorumlu Üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile bir süre sohbet eden Fikret Orman
, ziyaretin sonunda Akpınar’a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.
'BAZI MAÇLAR ERTELENMELİ'
Fikret Orman daha sonra yaptığı açıklamada, üst üste oynayacakları zorlu maçlar ve Avrupa'daki mesaileri dikkate alındığında, bazı maçların ertelenmesi gerektiğini söyledi.
'FİKSTÜRDE YARDIM EDİLMELİ'
Orman, 'Güçlü bir kadromuz var ama buraları biraz dengelemeleri lazım. Bana soruyorsunuz bazı maçların tehir edilmesi lazım. Türkiye’yi Avrupa’da temsil ediyoruz. Tolerans demeyelim de fikstürde yardım edilmeli' diye konuştu.
Haber Merkezi