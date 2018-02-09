Fikret Orman'dan açıklamalar



'BAZI MAÇLAR ERTELENMELİ'



'FİKSTÜRDE YARDIM EDİLMELİ'

Haber Merkezi

Ziyarette, Kartal Yuvalarından Sorumlu Üyesi Hüseyin Mican ile Hukuktan Sorumlu Üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile bir süre sohbet eden, ziyaretin sonunda Akpınar’a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.Fikret Orman daha sonra yaptığı açıklamada, üst üste oynayacakları zorlu maçlar ve Avrupa'daki mesaileri dikkate alındığında, bazı maçların ertelenmesi gerektiğini söyledi.Orman, 'Güçlü bir kadromuz var ama buraları biraz dengelemeleri lazım. Bana soruyorsunuz bazı maçların tehir edilmesi lazım. Türkiye’yi Avrupa’da temsil ediyoruz. Tolerans demeyelim de fikstürde yardım edilmeli' diye konuştu.