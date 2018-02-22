Fikret Orman'dan derbi mesajı

MORAL VERECEKLER

Erdinç Şahin

’nde yola devam etme şansını büyük ölçüde tüketen’ta, Başkantüm camianın hafta sonu oynanacakderbisine odaklanması gerektiğini söyledi. Siyah-beyazlı kafileyle birlikte’ya giden ve maçı statta izleyen Başkan Orman’ın karşılaşmanın ardından yönetici arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği sohbette derbinin önemine vurgu yaptığı bildirildi.karşısında şanssızlığın kurbanı olduklarına vurgu yapan’ın, “Kırmızı kart maalesef tüm dengemizi bozdu. Artık yapacak bir şey yok. Beşiktaş böyle maçlardan sonra kesinlikle başını öne eğecek bir takım değildir. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biriyiz. Önümüzdemaçı var. Bu maçı almamız durumunda şampiyonluk şansımız daha da zirve yapacak. Kimse üzülmesin. Hedefimiz üç kere üst üste şampiyonluk” diye konuştuğu öğrenildi.Bu arada’ın derbiye kadar sık sık tesisleri ziyaret ederek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geleceği belirtildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin de ziyaretlerde Orman’a eşlik edecekleri aktarıldı.