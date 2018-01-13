Fikret Orman'dan Londra'ya transfer seferi

İLK HEDEF WELBECK

SLIMANI'NİN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Erdinç Şahin

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’da devreye, Başkangirdi. Antalya kampında teknik direktör’le yaptığı transfer zirvesinde tecrübeli teknik adamın taleplerini dinleyenbu doğrultudaki çalışmalarına bugün başlayacak.yerini doldurmak için düğmeye basangidecek. Başkan,’unformasıyla ilk maçına çıkacağımaçını’nda izleyecek. Fikret Orman, sonrasında yeni forvet adayları için görüşmelerde bulunacak.seferindeki hedeflerinin arasındaolduğu öğrenildi.’ingibi hücum hattında çok yönlü bir forvetin alınmasını istemesi sonrasında Orman’ın,bu sezon fazla forma şansı bulamayan’i ilk hedef olarak belirlediği kaydedildi. Kırmızı-Beyazlılar’da bu sezon 21 maçta 5 gollük performans sergileyen İngiliz oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi hazırlayan Orman’ın, tecrübeli ismin sakatlık raporunu da özel olarak inceleyeceği bildirildi.Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası,’in ardındanmenajeriyle bir temas gerçekleştirecek. Leicester City’de forma yarışında geride bulunan ve mutsuz olduğu bilinen 29 yaşındaki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunulacak. Tecrübeli oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı konuşulurken Cezayirli oyuncunun Müslüman bir ülke olması sebebiyle Türkiye’de forma giyme konusuna olumlu baktığı belirtildi.