Fikret Orman'dan Londra'ya transfer seferi

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’da devreye, Başkan Fikret Orman
girdi. Antalya kampında teknik direktör Şenol Güneş
’le yaptığı transfer zirvesinde tecrübeli teknik adamın taleplerini dinleyen Fikret Orman,
bu doğrultudaki çalışmalarına bugün başlayacak.
Cenk Tosun’un
yerini doldurmak için düğmeye basan Fikret Orman, Londra’ya
gidecek. Başkan, Cenk Tosun
’un Everton
formasıyla ilk maçına çıkacağı Tottenham
maçını Wembley Stadı
’nda izleyecek. Fikret Orman, sonrasında yeni forvet adayları için görüşmelerde bulunacak. Başkan Orman’ın, Londra
seferindeki hedeflerinin arasında Arsenal’li Danny Welbeck ve Leicester City’li Islam Slimani
olduğu öğrenildi.
İLK HEDEF WELBECK
Şenol Güneş
’in, Cenk Tosun
gibi hücum hattında çok yönlü bir forvetin alınmasını istemesi sonrasında Orman’ın, Arsenal’de
bu sezon fazla forma şansı bulamayan Danny Welbeck
’i ilk hedef olarak belirlediği kaydedildi. Kırmızı-Beyazlılar’da bu sezon 21 maçta 5 gollük performans sergileyen İngiliz oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi hazırlayan Orman’ın, tecrübeli ismin sakatlık raporunu da özel olarak inceleyeceği bildirildi.
SLIMANI'NİN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Siyah-Beyazlılar’ın 1 numarası, Welbeck
’in ardından Islam Slimani’nin
menajeriyle bir temas gerçekleştirecek. Leicester City’de forma yarışında geride bulunan ve mutsuz olduğu bilinen 29 yaşındaki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunulacak. Tecrübeli oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı konuşulurken Cezayirli oyuncunun Müslüman bir ülke olması sebebiyle Türkiye’de forma giyme konusuna olumlu baktığı belirtildi.
Erdinç Şahin