Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup resti!

FİKRET ORMAN RAKAMI BEĞENMEDİ

Erdinç Şahin

'ta'un ardından'a da İngiltere'den teklif geldi. Ozzie'yi altyapısından yetiştiren, yıldız oyuncu için 11 milyon poundluk bir fiyat biçti ancak sahip oldukları yüzde 30'luk payı da kesmek istiyor. Böylelikle fiyat 7.7 milyon pounda geliyor.Beşiktaş'ta bazı yöneticiler, bu miktara sıcak yaklaşıyor ancak başkan, 7.7 milyon poundu çok düşük buluyor. Başkan Orman'ın, Siyah Beyazlı takımın kaptanlığını yapan 25 yaşındaki orta sahanın kulüp için çok değerli olduğunu ve kesinlikle bu miktara bırakmak istemediği belirtiliyor.Öte yandan'in orta sıralarındaki takımlardanvede Ozzie'yi takip ediyor.