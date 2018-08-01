Türk futbolundaki pozitif tabloyu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a borçlu olduklarını ifade eden Fikret Orman, "Biz hayatı tamamen Beşiktaş ile yaşamıyoruz, çevremizdeki herkes de Beşiktaşlı değil. Dolayısıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de düşman değiliz. Benim hayatımdaki en yakın arkadaşlarım da rakip takımları tutuyor. Spor tarafına gelince bir gerginlikten beslenenler var, bir de icraattan beslenenler var. Biz icraattan besleniyoruz. Geçen sezon Galatasaray şampiyon oldu, Galatasaray'ı tebrik ettik ev bu süre zarfında Galatasaray ile hiçbir atışmamız olmadı. Şu anda futbolda inanılmaz bir pozitif ortam var ve bu pozitif ortamı da sayın Ali Koç'a borçluyuz, bu durumdan da mutluyuz. Ortak menfaatler için Kulüpler Birliği'nde de mücadele ediyoruz. Biz de her taraftar gibi maç izliyoruz. Şu anki pozitif havanın oluşmasında hiçbir ego olmadan Fenerbahçe Spor Kulübü ve sayın Ali Koç'a borçluyuz, kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım iyi ilişkilerimiz bu şekilde de devam edecek" dedi.

"YAŞLI ARKADAŞLAR İLE YOLLARIMIZI AYIRIYORUZ"

"UEFA ile olan finansal anlaşmamız bitti. Kadromuz yavaş yavaş yaşlanmaya başlamıştı, elimizdeki bütçeler ile transferleri yapmaya çalışıyoruz. Bir anda değil ama yavaş yavaş takımı gençleştirmeye başladık. Yaşlı arkadaşlar ile de yollarımızı ayırıyoruz"



