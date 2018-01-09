Fikret Orman Giroud ile görüşüyor!

GÜNEŞ’İN TERCİHİ DEMBA BA

Erdinç Şahin

'u’a gönderen’yu renklerine bağlamak için temasa geçti.İngiliz basını son dönemde’de fazla forma şansı bulamayangolcünün,finallerinde milli takıma katılabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı.Bu yüzdensıcak baktığını bildirildi.cephesinden ise 31 yaşındaki Fransız yıldızla,’ın görüştüğü bilgisi geldi.Siyah-Beyazlılar, bu dönemde birçok oyuncuyla görüşüldüğünü ancak bunun transferin gerçekleşeceği anlamına gelmediğini belirtti. Şenol Güneş de tercihini Ba’dan yana kullanıyor.