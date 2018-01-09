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Fikret Orman Giroud ile görüşüyor!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Giroud ile görüştüğü öğrenildi. İngiliz basını da bu görüşmeleri doğruladı. Giroud, Dünya Kupası’na gitmek için süre almak istiyor.

Fikret Orman Giroud ile görüşüyor!
Cenk Tosun'u Everton’a gönderen Beşiktaş, Olivier Giroud’yu renklerine bağlamak için temasa geçti.

İngiliz basını son dönemde Arsenal’de fazla forma şansı bulamayan Fransız golcünün, 2018 Dünya Kupası finallerinde milli takıma katılabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı.

Bu yüzden Giroud’nun Beşiktaş’a sıcak baktığını bildirildi. Beşiktaş cephesinden ise 31 yaşındaki Fransız yıldızla, Başkan Fikret Orman’ın görüştüğü bilgisi geldi.
 

GÜNEŞ’İN TERCİHİ DEMBA BA


Siyah-Beyazlılar, bu dönemde birçok oyuncuyla görüşüldüğünü ancak bunun transferin gerçekleşeceği anlamına gelmediğini belirtti. Şenol Güneş de tercihini Ba’dan yana kullanıyor.

Akşam


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