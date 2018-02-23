Fikret Orman için şok sözler: Bana kazık attı!

"FİKRET ORMAN KAZIK ATTI"

"KANUNİ, NAMUS BORCU DENİLEN BİR BORÇ"

"FİKRET ORMAN'DAN BU PARAYI İSTİYORUZ"

"FİKRET ORMAN'A BEN SAHİP ÇIKTIM"

BORÇ NE KADAR? ÖDEMEK İSTEMİYOR MU?

"TELEFONLARA BİLE ÇIKMIYOR"

DAVA TARİHİ: 19.03

"FİKRET ORMAN'IN YÜZÜME BAKACAK YÜZÜ YOK"

"FİKRET ORMAN BANA KAZIK ATTI"

"TAKSİTLE ÖDEYECEĞİM DESİN AMA ÖDESİN"

FİKRET ORMAN'IN ASİSTANI YASEMİN BAĞIRÖZ ORTAK

"FİKRET ORMAN NASIL ZENGİN OLDUYSA OLDU"

Erdinç Şahin

ile ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman’ın daha önceki ortağı pozisyonunda olan, Fikret Orman ile davalık olduğunu açıkladı. Çankırı, Orman’ın yıllardır kendisine olan borcunu ödemediğini ve mali durumunun iyi olmasına karşın telefonlarına bile çıkmadığını dile getirdi.Aziz Çankırı, Fikret Orman hakkında şok ifadelerde bulundu.Aziz Çankırı, mahkemenin de 19 Mart 2018 tarihine gerçekleştirileceğini, kardeşi gibi sevdiği Fikret Orman’ın kendisine “kazık attığını” vurguladı. Çankırı, “Fikret Orman zor durumdaydı. Kendisiyle iş yaptık. Çok büyük kırgınlığım var. Sözünü tutmadı. Durumu iyi olmasına rağmen borcunu vermedi. Ama benim param onda kalmayacak. O parayı ondan alacağım” diye konuştu.Bizim bir dava sürecimiz var. Bu sürece çok fazla zarar vermek istemiyorum., davayı götürüyor. Fikret Orman ile şahsi bir sıkıntım yok. Sadece olan alacağımızı istiyoruz. Kanuni, namus borcu dediğimiz devlete ait olan vergi borcu. Bütün olay bu. Başka bir sıkıntımız yok.2007’de şirketi devrettim. Asistanı Yasemin Bağıröz’e. 2007’ye kadarki borçları ödedik. 11 yıldır birlikte yaptığımız işe tekabül eden vergisini ödemedi. Çankırı İnşaat bu işi aldı. Vekaleten yap diye. Devlet Çankırı inşaatı tanıyor. Çankırı İnşaat bunu ödemezse ne olur? İhaleye girildiği zaman borcu yoktur belgesi istiyor. Çankırı İnşaat bu vergiyi ödüyor. Sonra da Fikret Orman’dan bu parayı istiyoruz. Onun işinden ötürü olan borç. Ödedim dedi ama aradan 11 yıl geçti. Baktım olacak gibi değil. Ben de kalktım dava açtım.Babası Fikret Orman’ı gönderdiği gün, geldim onu şirketime ortak ettim. Tabii ki zor durumdaydı. Yönetimden de benim arkadaşım oluyordu. Serdar Bilgili döneminden… Şimdi dayanamadım, “Fikret durumun nedir?” dedim. O da bana, ” Ağabey, babamla bozuştuk. Ayrıldık” dedi. İki tane iş aldım. Gel şu işlere sen ortak ol dedim kendisine. O da “Beni onure ettin ağabey. Sayende evime ekmek götürdüm” demişti. Bu kadar detay var. Vergi borcunu ödemedi ve biz bu noktaya kadar kadar geldik.Vergi borcunun rakamı 760 bin TL civarında. Dava öncesinde elbette kendisine ihtar çektim. Daha öncesinde de abimle uçakta görüştü, sayende evime ekmek götürdüm dediği için. Fikret Orman bu parayı ödemeyeceğim demedi ama aradan da 11 yıl geçti. En son baktım ödemeyecek. Parası da var biliyorum… Hukukumuz da var. İnsanlar 18 ay askerlik yaparlar arkadaşlarıyla kardeş gibi olurlar. Biz 2 yıl boyunca aynı yönetimde çalıştık, işsiz olduğu dönemde de destek verdim. Ama bu böyle değilmiş. Çok kırgınım.Fikret Orman’a ben çok alındım ve kızdım. 2 yıl falan, belki de 2 yıldan fazla oldu görüşmeyeli. Yanına gitmiştim orada konuştum. Abimin mesajlarını kısıtladı, telefonlarına bile çıkmıyor. Anlamıyorum. Beşiktaş başkanı olmasının avantajları var dezavantajları da var. Ben camiaya Beşiktaş başkanı şudur budur borcunu ödemiyor demiyorum o koltuğa benim de saygım var. Her şeyden önce benim arkadaşım, dostum dediğim, ekmeği paylaştığım bir insan.Kendisine ve ortaklarına ayrı ayrı dava açtım. Ortaklardan birisi Fikret Orman'ın asistani Yasemin Bağıröz. Şirketin %50 sini ben ona devretmiştim. Fikret sağda solda şirket benim değil diyormuş. Ben şirketi 2007 yılında devrettim.Bu davayı yürüten Ahmet Bey bana bir şey demedi. İşin enteresanı dava 19 Mart tarihinde. Dava için belki gelecektir oraya. İflas konusunda erteleme falan kararı verilmedi. O günden bugüne çözümlenmemiş teminat mektupları var. Bunun masrafları var. Biz ORÇAN firmasını kurduk. ORÇAN diye bir firmamız var. Çok ilginç değişik şeyler var. ORÇAN firmasının ona olan borcu Çankırı’ya olan borcu. Çankırı vergisini ödemiş, ORÇAN bu işi yapmış borcunu ödemiş ondan ödenmemiş borcunu istiyor. Eninde sonunda ödeyecek. ORÇAN’ın son durumunu bilmiyorum. Ticaret odasında ismi olabilir. Faaliyet gösteriyorsa tabii.Fikret Bey, kardeşim saydığım ve iyilik yaptığım birisi. Ben Beşiktaş camiası içerisinde yaptığı yanlışları da söylerim. Ben rahmetli Süleyman ağabeyi de eleştirdim. “Yanlış yapıyorsun” dedim. 11 yıl benimle konuşmadı. Yıldırım Demirören’i de eleştirdim. Kulübü batıran odur. Fikret muhasebeyi iyi bilir. Olumlu da olumsuz da bilir. Karşı karşıya geldiğimizde yüzüme bakacak yüzü olduğunu düşünmüyorum.Ahmet Akpınar benim tanıdığım en iyi avukatlardan birisidir, camiayı da biliyor. Hatta, “İnsanları karşına alma” dedim. O da, “Bu benim işim“ dedi. Ahmet Bey durumu bildiği için seçtim, yani özel bir nedeni yok. 2007’den beri gelen borç 760 bin civarı. Orman, kardeşim dediğim birisiydi. Onu başkanlığa çıkaran da benim. İlk kazığı bana attı, bir şey yapmadım. Önüne 2000 tane oy koydum. Yanına kulüpten etkin arkadaşları koydum. Fikret bana yanlış yaptı. 1 gün sonra vicdanı muhasebe yapamıyorum dedi. Pişman oldu.Bizim mağduriyetimiz ortada. Bütün olay vergisini ödememesi. Ben 750 bin TL civarındaki o parayı ona yedirmem. Ben bu parayı Fikret Orman’a güvenerek ödedim. Ödeyeceğine dair imza atsın, hiç önemli değil. 2 yılda ödesin, taksitle ödesin. Hukuki süreci olduğu için Ahmet Bey’in dışında 2-3 kişiye anlatmamışımdır. Ödeyeceğim deyip yıllardır ödemediği için dava açtım.Kendisine ve ortaklarına ayrı ayrı dava açtım. Ortaklardan birisi Fikret Orman'ın asistani. Şirketin %50 sini ben ona devretmiştim. Fikret sağda solda şirket benim değil diyormuş. Ben şirketi 2007 yılında devrettim.Fikret Orman özünde kötü çocuk değil. “Veririm” derse vereceğini düşündüğüm bir adamdır. Ben ondan 11 yaş büyük adamım. “Ağabey, benim param yok ödeyemiyorum” demedi. Ben onun şimdi çift rakamlı milyon dolarlı paralara sahip olduğunu ve nasıl iyi durumda olduğunu biliyorum. Nasıl zengin olduysa oldu. Paran var, ver yahu. Taksitle de olsa öde yani.