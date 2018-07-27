Fikret Orman ile Ali Koç'tan transfer anlaşması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, medyada çıkan haberler üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradı.

27 Temmuz 2018, Cuma 11:06
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 'Beşiktaş Vincent Janssen'i istiyor.' haberleri üzerine telefona sarılan Fikret Orman'ın Ali Koç'a Fenerbahçe'nin talip olduğu hiçbir oyuncu için devreye girmeyeceklerini söylediği öğrenildi.

Böyle bir niyetlerinin olmadığını belirten Orman'ın, Janssen'i istemedikleri bilgisini verdiği belirtildi.

Koç da aynı şekilde Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncular için transfer görüşmesi yapmayacalarının garantisini verdi. (Star)

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