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Fikret Orman İslam Slimani'yi almaya gitti

Cenk Tosun'u 22 milyon euro ve bonuslar karşılığında Everton'a satan Beşiktaş İslam Slimani transferinde büyük yol katetti. İngiliz medyası transferin bitimek üzere olduğunu yazdı.

Fikret Orman İslam Slimani'yi almaya gitti
Beşiktaş'ın İslam Slimani transferi için Leicester kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü hatta başkan Fikret Orman'ın, Slimani'yi FA Cup'taki Fleetwood maçında statta izlediği yazıldı. 

İngiliz Sky Sports'ta yer alan habere göre; bu hafta İngiltere'ye gittiği belirtilen Fikret Orman Leicester City'nin FA Cup'taki Fleetwood maçını King Power Arena'da izledi. İslam Slimani'yi çıplak gözle izleyen Orman'ın Leicester City'li yöneticilerle Cezayirli oyuncu için görüştüğü belirtildi.
 

"GÖRÜŞMELER BAŞLADI"


Haberde ayrıca satılık seçeneğinin de olduğu aktarılırken,"Beşiktaş İslam Slimani için görüşmelere başladı" başlığı kullanıldı. Leicester City Fleetwood'u Ihenacho'nun golleriyle 2-0 yenerken Slimani ilk 11 başladığı maçta 56. dakikada yerini Marc Albrighton'a bıraktı. 

İki sezon önce Sporting Lizbon'dan 30 milyon euroya Leicester City'ye transfer olan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon toplamda çıktığı 16 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Leicester City menajeri Claude Puel de son olarak forvet hattında 6 oyuncuları olduğunu belirtierek hepsine eşit süre vermesinin  zor olduğunu belirtmişti. 


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