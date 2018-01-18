Fikret Orman İslam Slimani'yi almaya gitti

"GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

Erdinç Şahin

'ıntransferi içinkulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü hatta başkanmaçında statta izlediği yazıldı.yer alan habere göre; bu hafta İngiltere'ye gittiği belirtilenizledi. İslam Slimani'yi çıplak gözle izleyen Orman'ınyöneticilerle Cezayirli oyuncu için görüştüğü belirtildi.Haberde ayrıca satılık seçeneğinin de olduğu aktarılırken,"Beşiktaş İslam Slimani için görüşmelere başladı" başlığı kullanıldı. Leicester City Fleetwood'u Ihenacho'nun golleriyle 2-0 yenerken Slimani ilk 11 başladığı maçta 56. dakikada yerini Marc Albrighton'a bıraktı.İki sezon önce Sporting Lizbon'dan 30 milyon euroya Leicester City'ye transfer olan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon toplamda çıktığı 16 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Leicester City menajeri Claude Puel de son olarak forvet hattında 6 oyuncuları olduğunu belirtierek hepsine eşit süre vermesinin zor olduğunu belirtmişti.