Fikret Orman: 'Nokta transferler olacak'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp gündemiyle ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak Süper Lig’de üst üste elde ettikleri 2 şampiyonluğun ardından bu dönemi 4. sırada tamamlamalarının kendilerini üzdüğünü belirten Başkan, “Beşiktaş, her zaman şampiyonluk için oynar. Yeni dönemde başarılara kaldığımız yerden devam edebilmek için kadromuzu güçlendireceğiz. Hocamız bizden öncelikli olarak forvet ve sağ bek transferleri istedi. Nokta transferler yapacağız. Bir yandan geleceklere bakarken diğer yandan giden ve gidecek olanlar için de çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

"ETAP ETAP GEÇMELİYİZ"

VAR sistemiyle ilgili olarak da değerlendirmede bulunan Başkan Fikret Orman, “Bu sistemin hemen komple gelmesini doğru bulmuyorum. Bu konuda adım adım gitmeliyiz. Ligimizde şu anda en çok tartışılan şey penaltı ve ofsayt konuları. İlk yıl sadece bu 2 konu üzerine çalışma yapılmalı. Gelecek etapta kart konusu ve sonrasında da taç ile aut gibi şeyler eklenebilir. Bu sisteme etap etap geçmeyi daha doğru buluyorum” sözlerini sarf etti.

"KISIR ÇEKİŞMELERİ..."

Süper Lig’in kalitesini yükseltmek için çalışmalarda bulunmaları gerektiğini belirten Fikret Orman, Kulüpler Birliği Başkanı olarak diğer ekiplere de mesaj gönderdi. Orman, “Ülke olarak daha çok Cenk Tosun ve Cengiz Ünder gibi yıldızları Avrupa’ya ihraç etmeliyiz. Eğer Cenk, Türkiye’den değil de İspanya Ligi’nden İngiltere’ye transfer olsaydı belki de 55-60 milyon Euro’ya gidecekti. Kısır çekişmeleri bir kenara bırakıp ligimizin seviyesini yükseğe çıkarmalıyız” yorumunu yaptı.