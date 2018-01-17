Fikret Orman Welbeck transferi için Londra'da!

Cenk Tosun
’u, Everton
’a veren Beşiktaş
, golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kanadalı Larin’i
uzun vadeli bir yatırım olarak kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda takıma doğrudan katkı yapacak marka bir isim olan Welbeck
için de girişimlerini sürdürüyor.
BAŞKAN ARSENAL'LE GÖRÜŞÜYOR
Başkan Fikret Orman, Arsenal
’le daha önce yaptığı görüşmeleri nihayetlendirmek için dün İngiltere’ye gitti. Orman’ın, Welbeck
için Arsenal’le görüşmeler yaptığı vurgulandı.
İngiliz basınına göre Aboumeyang’ı 60 milyon euro karşılığında renklerine katmak için çalışmalarını sürdüren Arsenal, Welbeck’i satmaya sıcak bakıyor. Sadece Alexis Sanchez’in, M.United
’e satılacak olması Kartal açısından sorun olabilir.
Akşam
Erdinç Şahin