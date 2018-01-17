Fikret Orman Welbeck transferi için Londra'da!

BAŞKAN ARSENAL'LE GÖRÜŞÜYOR

Erdinç Şahin

’u,’a veren, golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kanadalıuzun vadeli bir yatırım olarak kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, ikinci yarıda takıma doğrudan katkı yapacak marka bir isim olaniçin de girişimlerini sürdürüyor.Başkan’le daha önce yaptığı görüşmeleri nihayetlendirmek için dün İngiltere’ye gitti.için Arsenal’le görüşmeler yaptığı vurgulandı.İngiliz basınına göre Aboumeyang’ı 60 milyon euro karşılığında renklerine katmak için çalışmalarını sürdüren Arsenal, Welbeck’i satmaya sıcak bakıyor. Sadece’e satılacak olması Kartal açısından sorun olabilir.