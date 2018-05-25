Vodafone Park'ta düzenlenen iftar yemeğine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı. Düzenlenen yemeğin ardından Orman, açıklamalarda bulundu. Ajans Beşiktaş'ta yer alan habere göre, Fikret Orman, Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.

''TRANSFER YAPACAĞIZ''

Transferler olacak. Eksiklerimiz var, bu bölgelere takviyeler yapacağız. Döviz ülkeyi etkiledi ve etkileyecek. Seçim sonrasını görmek lazım. Kur nereye gidecek kimse bilmiyor. Bu durum transferleri de etkileyecek gibi duruyor. Shakira konseri ülke bazında çok önemli savaş var gibi lanse ediliyordu. Bu konser ülke için çok iyi olacak. İran Milli Takım'ı Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. İran'dan ücret almasak da olurdu. Bir milli takım geldi. İran gazetesinde haber olmuşuz.

''ŞENOL GÜNEŞ'E YARDIMCI GELECEK''

Şenol Güneş'e yardımcı gelecek. Yeni sezonda kesin yardımcı olacak. İsmi önümüzdeki günlerde kesinleşecek ve sizlerle paylaşacağız. Yeni sezona Şenol Hocamızın yanında bir yardımcı kesin olacak. Demba Ba konusu için konuşacağım, şartlar uygun hale gelirse transferini gerçekleştireceğiz. Kiralık oyuncuları inşallah satacağız ama Mitrovic'i satma gibi bir planımız yok.

''MAAŞLARI DARALTACAĞIZ''

Takım maaş seviyesi yüksek, yüzde 35 daralacağız. Maaşlarda bu daralmayı yapmak zorundayız. Önümüzdeki sezondan itibaren maaş daralmasını başlatıyoruz.

''BURAK YILMAZ, BEŞİKTAŞ'LI''

Burak Yılmaz Beşiktaş'ın çocuğu gittiği hiç bir takımda Beşiktaşlı olduğunu gizlemeyen iyi bir çocuk. Ama bir kulüple sözleşmesi var maliyetleri var. Atiba 1 yıl daha kalsın istiyorum. Onun için de görüşmelerimiz sürüyor. Larin gayet iyi başarıya aç kendini göstermek istiyor başarıya aç.

''TAMER HOCA OLARAK GELİR''

Tamer Beşiktaş'a gelirse hoca olarak gelir onunla gurur duyuyorum. Göztepe'de çok güzel işler yaptı. Yeni sezonda da kendisine yeni takımında başarılar diliyorum. Dediğim gibi artık Beşiktaş'a hoca olarak gelir.