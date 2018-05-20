Artvin'in Hopa ilçesine gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hopa Kültür Evi'ni gezdi ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. DHA'nın haberine göre Fikret Orman, memleketine sık geldiğini belirterek, "Ramazan ayı nedeniyle buralarda hava serin. Şavşat ve Camili bölgesini ziyaret ettik. Gölleri gezdik. Güzel vakit geçirdik" dedi.

FİKRET ORMAN'DAN TALİSCA AÇIKLAMASI

Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Manchester United ile anlaştığı iddia edilen Anderson Talisca ile ilgili bir soru üzerine Başkan Fikret Orman, "Rivayet" değerlendirmesi yaptı.



