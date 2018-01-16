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Fikri Işık’ın güzergahında şüpheli paket alarmı

16 Ocak Basın günü sebebiyle Kocaeli'de bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yol güzergahında bulunan şüpheli paket kontrollü olarak patlatıldı.

Fikri Işık’ın güzergahında şüpheli paket alarmı
Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolu Turgut Özel Köprüsü altında meydana geldi. Köprünün altında bulunan bir çanta paniğe yol açtı.

Çantadan şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Çantanın Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın programa gideceği güzergahta bulunmasından dolayı polis ekipleri bölgede üst düzey önlemler aldı.

Önlemler nedeniyle D-100 karayolu bir süreliğine kapandı, yolda uzun kuyruklar oluştu. Çevredeki önlemlerin tamamlanmasının ardından bomba imha uzmanları olay yerine çağrıldı.

Bölgeye gelen bomba imha uzmanları, çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Çantanın içerisinden kıyafet çıktı.


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