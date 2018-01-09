File derbi! Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi

Erdinç Şahin

Karşılaşmayı, ev sahibi19-25, 13-25 ve 14-25'lik setlerle 0-3 mağlup edenkazandı. Bu sonuçla, 8'inci galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 11'inci mağlubiyetini aldı.Galatasaray HDI Sigorta - Arkas Spor: 1 - 3 (14-25, 25-27, 25-22, 19-25)Maliye Piyango - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik: 3 - 0 (25-15, 25-17, 25-14)Ziraat Bankası - Jeopark Kula Bld.: 3 - 1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-19)İnegöl Bld. - Halkbank: 0 - 3 (28-30, 23-25, 24-26)Afyon Bld. Yüntaş - İstanbul BBSK: 3 - 0 (25-21, 25-19, 27-25)