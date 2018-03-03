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Filipinler'de 'boynuzlu' bebek doğdu

Filipinler'de doğan Nhel Jhon Prado bebek görenleri şaşkına çevirdi. Kafasında büyük bir şişlikle doğan bebek, ensefalosel hastası. Nhel'in annesi Angel Puerto, "Daha önce hiç böyle bir bebek görmemiştik, bu yüzden onun kutsandığını varsayıyoruz. Sanki özel küçük bir unicorn (tek boynuzlu at) bebekmiş gibi geliyor" dedi

03 Mart 2018, Cumartesi 17:16
Filipinler'de 'boynuzlu' bebek doğdu
Nhel Jhon Prado, kafasında devamlı büyüyen bir boynuzla doğdu. Filipinler'de doğuma kadar Nhel Jhon Prado'da ensefalosel (beyin dokusunun kafa tasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması) olduğu bilinmiyordu.

Şimdi 7 haftalık olan Nhel Jhon Prado'nun bu şekilde doğacağı kontroller sırasında tespit edilemedi.

'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR BEBEK GÖRMEMİŞTİK'

Jhon Prado Nhel'in yumurta büyüklüğündeki boynuzunu görmekten dolayı şaşkınlık duyduğunu söyleyen Nhel'in annesi Angel Puerto, "Daha önce hiç böyle bir bebek görmemiştik, bu yüzden onun kutsandığını varsayıyoruz. Sanki özel küçük bir unicorn (tek boynuzlu at) bebekmiş gibi geliyor" dedi.

Habertürk'ün Daily Mail'den aktardığı habere göre doktorlar, bu şekilde doğan bebeğin eve götürülmesini kabul etti. Ancak 24 saatlik bakım şartıyla.



Bebeğin ameliyatı maddi imkansızlıklar yüzünden erteleniyor ve eğer ameliyat başarılı olursa Nhel Jhon Prado beyin hasarına maruz kalmayacak, sağlıklı bir yaşam sürecek.

Aile, Pasig Genel Hastanesi'nde önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen ancak masraflardan dolayı ertelenen hayat kurtarıcı operasyonu bekliyor.

GİDEREK BÜYÜYOR

Operasyon kritik olmasına rağmen Nhel'in ebeveynlerine, oğullarının beyninin herhangi bir hasar görmeyeceği ve işlem başarılı olursa sağlıklı bir yaşam süreceği söylendi.

Baba Ronel Prado, "Kafasındaki şişlik o kadar hızlı büyüdü ki inanmak zor. Sadece birkaç hafta içinde iki katına çıktı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım bebeğimiz yakında iyileşir, bunu yapabileceğini biliyorum. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çocuğumun büyümesini görmek istiyorum. Diğer çocuklar gibi futbol oynamasını istiyorum."



Anne Angel ise "Doktorlar ben hamileyken yolunda gitmeyen bir şey fark etmediler. Bebek doğduğunda da beyninin bu durumdan zarar görmüyor olması şansımızdı" dedi.

 


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