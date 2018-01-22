Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı

Filipinler'in en aktif yanardağlarından Mayon'un patladığı bildirildi

Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, yanardağda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Enstitü, Mayon Yanardağı için uyarı seviyesini ikinci kategoriden dörde yükseltti. Yöre halkına yanardağdan püsküren kül nedeniyle maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu. Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından bölgeden geçen hafta 21 bin kişi tahliye edilmişti.

Mayon Yanardağı'nda son olarak 2013 yılı mayıs ayında meydana gelen patlama sonucu dört Avrupalı dağcı ve Filipinli kılavuzları yaşamını yitirmişti. Yanardağın, 1987'deki patlamasında ise 100 kişi ölmüştü.

AA


 


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