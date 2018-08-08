Filipinler Devlet Başkanı suçlu polislere seslendi: Sizi öldüreceğim

Duterte, Başkanlık Sarayı'nda, çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 102 polisle yaptığı görüşmede, tekrar hata yapmaları durumunda öldürme talimatı vereceğini söyledi.

Bazı suçlara adı karışan polislerin dosyalarını tek tek inceleyeceğini kaydeden Duterte, "Eğer böyle devam ederseniz, sizi gerçekten öldüreceğim. Bundan sonra sizi özel olarak izleyecek bir ekip olacak. En ufak hatanızda öldürülmeniz için talimat vereceğim." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜRLERSE BANA KIZMAYIN"

Polislerin ailelerine de çağrıda bulunan Duterte, "Bu polisler ölürse insan hakları diye bize kızmayın. Çünkü ben uyarımı yaptım." dedi.

Polislerin, yolsuzluk, tecavüz, uyuşturucu ticareti gibi suçlarla itham edildiği belirtiliyor.