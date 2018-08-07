Filipinler esirleri geri almak için düğmeye bastı

Geçtiğimiz ay Libya’da su şebekesi inşaatına silahlı bir adam saldırmış ve inşaattaki 5 yabancı ve 4 yerli çalışanı esir almıştı. Saldırgan kısa süre sonra 1 yabancı ve tüm Libyalı işçileri serbest bırakmıştı. Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Libya’da militanlar tarafından esir alınan 3 işçinin kurtarılması için Devlet Başkanı Duterte düğmeye bastı. Roque, kurulan özel timin başına Dışişleri Bakanı Alan Perer Cayetano’nun geçirildiğini ve yardımcı olarak İşçi Bakanı Silvestre Bello ile Müslüman milletvekili Mamao Alonto’nun görevlendirildiğini bildirdi. Roque yaptığı açıklamada, “Kaçırılan 3 vatandaşımız ve Güney Koreli arkadaşının kurtarılması için Libya Hükumetiyle çalışacak bir ekip oluşturduk” diye konuştu.

Öte yandan Sözcü Roque, Devlet Başkanı Duterte’nin Libya’ya Firkateyn göndererek baskı yapma planının işe yaramayacağı değerlendirmesinde bulunarak, daha diplomatik yollarla problemin çözülebileceğini söyledi. Roque, “Duterte Kore’lilerle birlikte gemi göndermenin işe yarayacağını düşünüyordu, ancak Hükumet gövde gösterisinin işe yaramayacağı konusunda Başkan’ı ikna ederek bu heyetin kurulmasını sağladı” dedi.

Roque, işçilerin Libya Hukümetiyle savaşan militanlar tarafından kaçırıldığına dikkat çekerek, kurtarma operasyonunun sanıldığından çok daha karışık olduğunun altını çizdi.

Devlet Başkanı Duterte daha önceden savaş gemisi gönderen Güney Kore gibi, Filipinler’in de Firkateyn göndereceğini açıklayarak esirlerin kurtarılması için Libya hükûmetine baskı yapacaklarını duyurmuştu.

İHA