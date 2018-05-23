Filipinler Donanması, Palawan'ın Mangsee Adası açıklarında içinde 10 Vietnamlı kaçak avcının bulunduğu iki balıkçı teknesinin yakalandığını açıkladı. Palawan ve Kalayaan adalarındaki Terör ve Terörle Mücadele Silahlı Kuvvetleri olarak bilinen Batı Komutanlığı (Westcom) Sözcüsü Cherryl Tindog, Filipinler Deniz Kuvvetleri'nin geçtiğimiz 19 Mayıs'ta devriye görevi sırasında yabancı balıkçı teknelerini gördüklerini söyledi. Vietnamlı 10 mürettebatın olduğu teknelerde vatoz ve köpek balığı bulunduğu belirtildi. Vietnamlı kaçak avcıların Filipin yetkili mercilerine teslim edildiği bildirildi.

Westcom Sözcüsü Cherryl Tindog, “Donanma gemimiz yakalanan balıkçıları uygun kurumlara teslim edilmek üzere Puerto Princesa'ya götürdü. Balıkçıların tıbbi kontrolleri de yapıldı" dedi.