Filipinler Ulusal Polisi (PHP), köy ve gençlik konseyi seçimlerinin barışçıl bir şekilde sona erdiğini, büyük çaplı olayların yaşanmadığını bildirdi. PHP Sözcüsü Başkomiser John Bulalacao, seçim yasaklarının başladığı 14 Nisan'dan 21 Mayıs'a kadar şiddet içerikli 47 olayın yaşandığını, bunlardan sadece 7'sinin seçimle alakalı olduğunu belirtti. Seçim yasakları döneminin 21 Mayıs'ta sona ereceğini bildiren Bulalacao, geriye kalan 40 vakanın soruşturmasının sürdüğünü bildirdi.

Seçim döneminde yaşanan şiddet içerikli olaylar neticesinde 35 kişinin öldürüldüğü, 27 kişinin ise yaralandığını söyleyen Bulalacao, aynı dönemde polisin yaptığı operasyonlarda, oy-satın alma, içki yasağı ihlali, patlayıcı madde ve bıçak ve silah bulundurmak suçlarından bin 350 kişinin tutuklandığını ifade etti. Bulalacao, toplamda bin 157'ye varan ateşli silahların yanı sıra, 7 bin 926 adet mermi, 79 el bombası ve 350 patlayıcı ele geçirildiğini belirtti.