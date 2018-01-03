15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Filistin'den ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt

ABD Başkanı Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı Filistinlilere 'yardımı kesme' tehdidine Filistin Yasama Konseyi üyesi Hanan Aşravi'den yanıt geldi.

03 Ocak 2018, Çarşamba 13:21
Filistin'den ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt
ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından Filistin hakkında yaptığı açıklamada, ABD'nin her yıl Filistin yönetimine yüzlerce milyon dolarlık yardım yaptığını kaydederek, "karşılığında herhangi bir takdir veya saygı görmediklerini" savunmuş ve "Onlar, uzun süredir vadesi geçmiş barış anlaşmasını  İsrail ile müzakere etmek bile istemiyorlar. Müzakerenin en zor kısmı olan  Kudüs kısmını tartışma dışı bıraktık; (aksi durumda) İsrail'in bunun için daha fazla bedel ödemesi gerekecekti. Halbuki artık barışı konuşmak istemeyen Filistinlilere neden gelecekte de bu büyük miktarlardaki ödemeleri yapmamız gereksin?" değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Washington'ın Filistin yönetimine yıllık 300 milyon dolardan fazla yaptığı ekonomik yardımı kesebileceği yönündeki açıklamasına Filistin'den yanıt geldi.

Filistin Yasama Konseyi üyesi Hanan Aşravi; 'Bize şantaj yapamayacaklar. Başkan Trump bizim barış, özgürlük ve adalet arayışımızı sabote etti. Şimdi de (Trump) kendi sorumsuz eylemlerinin sonuçları için Filistin'i suçlamaya cüret ediyor" ifadelerini kullandı. 

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisi, 00 milyon dolarlık yardımı kesebileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a "Kudüs satılık değildir" diyerek yanıt verdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Abbas'ın sözcüsü Nabil Ebu Rudeyna ise "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir ve dolarlarla ya da altınla satın alınamaz" dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor
Mardin'de bir terörist teslim oldu

Mardin'de bir terörist teslim oldu
Milli Piyango büyük ikramiyesinin ilk talihlisi ortaya çıktı

Milli Piyango büyük ikramiyesinin ilk talihlisi ortaya çıktı
FETÖ şüphelisi yangın merdiveninde yakalandı

FETÖ şüphelisi yangın merdiveninde yakalandı
HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den cezaevinde tek tip kıyafet açıklaması

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den cezaevinde tek tip kıyafet açıklaması
FETÖ ve PKK şüphelileri sınırda yakalandı

FETÖ ve PKK şüphelileri sınırda yakalandı
Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye kritik telefon!

Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye kritik telefon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce talimatı: 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce talimatı: 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin vermeyin
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Nejat Birecik'in yerine Mustafa Kurt atandı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Nejat Birecik'in yerine Mustafa Kurt atandı
Bakan Canikli açıkladı! Askere yemek verecek olan şirket belli oldu

Bakan Canikli açıkladı! Askere yemek verecek olan şirket belli oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan Abdullah Gül'e sert çıkış

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan Abdullah Gül'e sert çıkış