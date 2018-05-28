Filistin Devlet Başkanı Abbas taburcu oldu

Hastanenin önünde basına açıklama yapan 82 yaşındaki Abbas, sağlık durumunun iyi olduğunu, yarından itibaren işinin başına döneceğini söyledi. Abbas, kendisi için endişelenen Filistin halkına ve dünya liderlerine teşekkür ederek Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti olana kadar çalışacağını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, 9 gündür zatürree tedavisi görüyordu.

İHA