Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sağlığıyla ilgili haberlere yalanlama

Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sağlık durumunun kötüleştiği yönündeki haberleri yalanladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sağlığıyla ilgili haberlere yalanlama
İsrail basınında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD'deki Baltimore Hastanesinde tedavi gördüğü yönündeki haberleri AA muhabirine değerlendiren Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, "Abbas'ın sağlık durumu iyi. Sadece rutin kontrollerini yaptırdı, durumu gayet iyi." dedi.

Şeyh, Abbas'ın nerede olduğu ve kontrollerin ardından hastaneden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili bilgi vermedi.

Devlet Başkanı Abbas hakkında son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği yönünde haberler gündeme gelmiş ancak ona yakın olan kişiler durumunun iyi olduğunu, mide ülseri olduğu için periyodik kontrolden geçmesi gerektiğini belirtmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD Başkanı Trump 'öğretmenlere silah' konusunda kararlı

ABD Başkanı Trump 'öğretmenlere silah' konusunda kararlı
Suudi Arabistan'dan eğlence sektörüne 64 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan'dan eğlence sektörüne 64 milyar dolarlık yatırım
İngiltere'de tecavüz ettikleri Vietnamlı kadını diri diri ateşe verip selfie çektiler!

İngiltere'de tecavüz ettikleri Vietnamlı kadını diri diri ateşe verip selfie çektiler!
Endonezya'da heyelan: 4 ölü

Endonezya'da heyelan: 4 ölü
Haiti cinsel istismar soruşturması nedeniyle Oxfam'ın ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı

Haiti cinsel istismar soruşturması nedeniyle Oxfam'ın ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı
UNICEF Başkan Yardımcısı Justin Forsyth istifa etti

UNICEF Başkan Yardımcısı Justin Forsyth istifa etti
Rusya'dan BMGK'nin Suriye tasarısına ret

Rusya'dan BMGK'nin Suriye tasarısına ret
Suudi Arabistan'da ilk opera gösterisi

Suudi Arabistan'da ilk opera gösterisi
Doğu Guta’da 5 günde 370 kişi hayatını kaybetti

Doğu Guta’da 5 günde 370 kişi hayatını kaybetti
Hollanda Parlamentosu'ndan skandal 1915 kararı

Hollanda Parlamentosu'ndan skandal 1915 kararı
Lavrov'dan açıklamalar: Avrupa'daki durum sağlıklı değil

Lavrov'dan açıklamalar: Avrupa'daki durum sağlıklı değil