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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı '"2018 Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı onursal konuğu olması için davet ettiği bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ile hayata geçirdiği "2018 Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı kapsamında, ev sahibi sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir davet mektubu yazdığını belirtti.

Rajoub, Abbas'in davet mektubunda Erdoğan'a İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla, Kudüs için almış olduğu inisiyatif ve uluslararası arenada göstermiş olduğu samimi destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdiğini vurguladı.

Rajoub, "Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, önceki ay İstanbul'da Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kudüs Zirvesi kararlarının uygulamasında önemli rolü olan '2018 Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti' programına 'Onursal Başkan' olmaya davet etti. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı İKGF-Dİ'nin, bütün süreç boyunca Kudüs konusunda gösterdiği hassasiyet ve destekten dolayı teşekkürlerini iletti." diye konuştu.


FORUM 6 ŞUBAT'TA


İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İstanbul Merkezli Uluslararası Kuruluş olan İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Forumu (İKGF-Dİ) ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı açılış töreni 6 Şubat'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ev sahipliğinde ve İİT üye ülke Gençlik ve Spor Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.


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