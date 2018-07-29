Filistin direnişinin sembolü Ahed Tamimi serbest!
Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan, 17 yaşındaki Ahed Tamimi cezaevinde geçirdiği yaklaşık 8 ayın ardından serbest kaldı. Tamimi, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Ahed Tamimi, israil askerine tokat attığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından 19 Aralık 2017'de gözaltına alınmıştı. Tamimi’nin avukatı, ceza süresinin 19 Ağustos’ta dolacağını ancak idari bir kararla tahliyenin erken yapıldığını söyledi.
Tamimi 6 yıl önce İsrailli askerlere böyle direnmişti
İsrail mahkemesi geçen mart ayında Tamimi'ye "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası vermişti.
Ahed Tamimi, 2012'de abisi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala cesaret ödülü"ne layık görülmüştü.
TAMİMİ SAAT 16.00'DA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
İsrail’de 8 ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra bugün serbest bırakılan Ahed Tamimi, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Tutuklu olan annesiyle birlikte serbest bırakıldıktan sonra Ramallah'taki evine dönen Tamimi, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. İsrail’in işgali bitene kadar direnişin devam edeceğinin altını çizen Tamimi, "İsrail hapishanelerindeki esirlerin hepsi dik durmaktadır" diyerek Filistinlilerin her koşulda direnişe devam ettiğine işaret etti. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Tamimi, saat 16.00'da basın toplantısını düzenleyeceğini açıklayarak evine girdi.