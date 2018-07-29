Filistin direnişinin sembolü Ahed Tamimi serbest!

Ahed Tamimi, israil askerine tokat attığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından 19 Aralık 2017'de gözaltına alınmıştı. Tamimi’nin avukatı, ceza süresinin 19 Ağustos’ta dolacağını ancak idari bir kararla tahliyenin erken yapıldığını söyledi.

Tamimi 6 yıl önce İsrailli askerlere böyle direnmişti

İsrail mahkemesi geçen mart ayında Tamimi'ye "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" suçlamasıyla 8 ay hapis cezası vermişti.

Ahed Tamimi, 2012'de abisi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala cesaret ödülü"ne layık görülmüştü.

TAMİMİ SAAT 16.00'DA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

İsrail’de 8 ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra bugün serbest bırakılan Ahed Tamimi, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Tutuklu olan annesiyle birlikte serbest bırakıldıktan sonra Ramallah'taki evine dönen Tamimi, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. İsrail’in işgali bitene kadar direnişin devam edeceğinin altını çizen Tamimi, "İsrail hapishanelerindeki esirlerin hepsi dik durmaktadır" diyerek Filistinlilerin her koşulda direnişe devam ettiğine işaret etti. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Tamimi, saat 16.00'da basın toplantısını düzenleyeceğini açıklayarak evine girdi.